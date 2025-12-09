Seimas apsisprendė: šias lėšas ir toliau naudos karinio mobilumo projektams

Parlamentas antradienį priėmė tai numatančias opozicijos kritikuotas Valstybės gynybos fondo pataisas. Už jas balsavo 71 Seimo narys, vienas prieštaravo, dar 30 susilaikė.
Vyriausybės siūlytos pataisos numato, kad karinio mobilumo projektai iš fondo galės būti finansuojami ir po 2025-ųjų – nustojus galioti laikinajam bankų solidarumo įnašui.
Dalis fondo lėšų transporto ir kelių infrastruktūrai gali būti naudojamos ir dabar, tačiau tokia galimybė susieta su įplaukomis iš bankų įnašo.
Gynybos fondą sudaro lėšos, surinktos iš didesnių mokesčių. Jis kitąmet sieks 700 mln. eurų ir patenka į bendrus asignavimus gynybai, siekiančius apie 4,8 mlrd. eurų, arba 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
BNS anksčiau rašė, kad pasikeitusi NATO metodika leidžia į gynybos finansavimo dalį įskaičiuoti ir tiesiogiai su gynyba nesusijusias lėšas, pavyzdžiui, karinio mobilumo projektus.
Tai atvėrė duris Vyriausybei liberaliau traktuoti Aljansui pateikiamas išlaidas gynybai, tarp jų – ir tuos pačius karinio mobilumo projektus, ir asignavimus civilinei saugai.
