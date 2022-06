Per savaitę elektra Lietuvoje brango 15 proc.

„Elektros kainų augimą praėjusią savaitę daugiausia lėmė 31 proc. sumažėjusi vėjo energijos gamyba „Nord Pool“ regione. Be to, praėjusią savaitę didėjo ir degalų bei apyvartinių taršos leidimų kainos. Energijos srautai iš Suomijos, palyginti su ankstesne savaite, išaugo 85 proc., ir tai turėjo įtakos Estijos elektros kainos mažėjimui“, – sako elektros tiekimo bendrovės „Elektrum Lietuva“ Verslo klientų skyriaus vadovas Artūras Zatulinas.

Praėjusią savaitę „Nord Pool“ biržos kaina augo 93 proc. iki 124,70 Eur/MWh. Elektros suvartojimas „Nord Pool“ regione išliko ankstesnės savaitės lygio, 6 752 GWh, o gamyba augo iki 7 241 GWh.

Tęsiantis Šiaurės šalių atominių elektrinių kasmetinės priežiūros sezonui, bendri turimi branduoliniai pajėgumai praėjusią savaitę sudarė 69 proc.

Baltijos šalyse elektros vartojimas per savaitę išliko stabilus ir siekė 475 GWh. Lietuvoje vartojimas per savaitę taip pat nesikeitė, buvo 207 GWh. Latvijoje elektros per savaitę suvartota 1 proc. mažiau – 122 GWh, o Estijoje – 1 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę, t. y. 146 GWh.

Elektros energijos gamybos apimtys Baltijos šalyse praėjusią savaitę mažėjo 13 proc. iki 278 GWh. Lietuvoje elektros energijos pagaminta 18 proc. mažiau – 57 GWh. Latvijoje gamybos apimtys krito 4 proc. iki 64 GWh, o Estijoje elektros gamyba mažėjo 14 proc. iki 157 GWh.

Per savaitę visos trys Baltijos šalys kartu pagamino 58 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje pagaminta 27 proc., Latvijoje – 52 proc., Estijoje – 108 proc. šaliai reikalingos elektros energijos.