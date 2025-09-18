Šadžius – už dyzelino akcizo didinamą su išlygomis

R. Šadžiaus teigimu, kaip kompromisinis variantas galėtų būti akcizo didinimas mažesniu tempu.
„Mes esame jau gavę paklausimą iš Europos Komisijos dėl būsimosios Vyriausybės planų, būsimoji Vyriausybė, matyt, derėsis, šnekėsis su Europos Komisija, kaip ji traktuotų laikiną augimo sustabdymą tik vienos rūšies akcizo, dyzeliniam kurui“, – Seime per Vyriausybės valandą ketvirtadienį sakė R. Šadžius.
„Jei su Europos Komisija šnekantis pasirodys, kad tai yra įvykdyto rodiklio pažeidimas, manau, tai būtų svarus argumentas, kaip suderinti to įvykdyto rodiklio laikymąsi ir ekonominę realybę, kai dyzelio vartojimas sumažėjo šiek tiek daugiau nei buvo prognozuota“, – kalbėjo finansų ministras.
Pasak jo, Vyriausybė tikėjosi, kad ankstesnis akcizų didinimas 6 proc. sumažins dyzelio pardavimus, tačiau 12-kos mėnesių duomenys rodo, kad nuosmukis siekia 9,5 procento.
„Reikėtų įvertinti, ar tai pakankamas pagrindas priimti griežtesnius sprendimus, o gal vienas iš kompromisinio varianto būtų augimo išlaikymas, bet jo tempo mažinimas“, – sakė R. Šadžius.
Valdančiajai koalicijai užsibrėžus laikinai stabdyti degalų akcizų didinimą, paskirtasis finansų ministrus Kristupas Vaitiekūnas yra sakęs, kad tai galėtų būti taikoma tik dyzelinui.
R. Šadžius, be kita ko, sakė santūriai vertinantis planus didinti atsiskaitymo grynaisiais ribą – dar vieną rodiklį, už kurį EK jau atsiskaityta.
„Santūriai žiūrėčiau į bet kokius atsiskaitymo grynaisiais ribos judinimus, nes mažinti ją gal būtų patartina kovojant su šešėline ekonomika, bet vargu, ar politiškai priimtina, didinti ribos nevertėtų“, – Seime sakė laikinasis ministras.
Pataisas didinti atsiskaitymų grynaisiais ribą nuo 5 tūkst. iki 15 tūkst. eurų inicijavo „Nemuno aušros“ frakcija.
