Šadžius sako, kad tikslas sutaupyti 137 mln. eurų ministerijoms išlieka

„Biudžetas toliau planuojamas, neslėpsiu, taupymas yra skausmingas procesas, bet aš sieksiu, kad mes šituo keliu eitume į priekį, nes taupyti reikia, turime kitų būtinų reikmių, kurias turime finansuoti ir galiausiai tikiuosi savo tikslą – 5 proc. valdymo išlaidų sumažinimą – pasieksime“, – po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda žurnalistams antradienį sakė R. Šadžius.
„Ne visose ministerijose į šitą iniciatyvą buvo pasižiūrėta labai pozityviai, bet, manau, sutarimą rasime“, – kalbėjo jis.
Jis negalėjo atsakyti, kiek jau įsipareigota sutaupyti iki šiol.
„Dabar sunku pasakyti, kadangi konkrečiai pagal šitą punktą duomenų nerenkame, dirbame su atitinkamų institucijų biudžetais ir kartu su institucijomis žiūrime ir patariame, kur dar galima pasispausti. (...) Mes planuodami biudžeto išlaidas sieksime šito tikslo įgyvendinimo“, – aiškino R. Šadžius.
R. Šadžius gegužę teigė, jog išanalizavus ministerijų informaciją apie galimus sutaupymus paaiškėjo, kad jų suma siektų tik apie 38 mln. eurų.
BNS anksčiau rašė, kad Finansų ministerija pasiūlė Vyriausybei įpareigoti kiekvieną ministeriją, išskyrus Krašto apsaugos, nuo kitų metų po 5 proc. mažinti išlaidas. Planuota, kad vien 2026 metais ši suma galėtų siekti 137 mln. eurų.
R. Šadžius balandį sakė, kad taupyti bus siekiama išlaidas, skirtas, pavyzdžiui, informacinėms technologijoms, konferencijoms, patalpų išlaikymui ir panašiai. Jo teigimu, per ilgesnį laikotarpį taip tikimasi sutaupyti iki 1 mlrd. eurų, o šias lėšas būtų galima skirti gynybos finansavimui.
Į sutaupymų skaičiavimą nėra įtrauktos socialinės išmokos, pensijos, skatinamosios įmokos į pensijų fondus ar mažų pensijų priemokos, privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) įmokos, gydytojų rezidentų, pedagogų, pareigūnų algos, neformaliojo ugdymo ir studijų krepšeliai, Kelių priežiūros ir plėtros programa, ir kai kurios kitos išlaidos.
