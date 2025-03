Sabutis su Estijos kolega aptars susisiekimo plėtrą

„Baltijos šalys siekia didesnio europinio finansavimo transporto projektams, užtikrinantiems spartesnę integraciją į Europos transporto tinklą ir gerinantiems karinio mobilumo jungtis su Europa. Vien Lietuvos karinio mobilumo poreikiams reikėtų papildomų 3,5 mlrd. eurų“, – pranešė ministerija.

Ministrai kalbės apie strateginių projektų – europinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ ir kelio „Via Baltica“ – įgyvendinimą, Europos transporto tinklų ir karinio mobilumo infrastruktūros plėtrą bei finansavimą iš būsimo Europos Sąjungos (ES) biudžeto, taip pat keleivių ir krovinių vežimo geležinkeliais klausimus.

Suderinus keleivinių traukinių tvarkaraščius vasarį tarp Vilniaus ir Talino pristatytas maršrutas su vienu persėdimu. Be to, „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupės bendrovė „LTG Cargo“ šiemet atliko pirmąjį bandomąjį važiavimą per Baltijos šalis iki Mugos uosto.