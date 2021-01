S. Krėpšta: papildomos paramos verslui antigenų testams įsigyti nenumatyta

„Valstybė iš tikrųjų yra patvirtinusi nemažai verslą skatinančių programų, šių metų biudžete numatytas maždaug milijardas eurų būtent ekonomikai, darbo vietoms išsaugoti. Tie pinigai, be abejo, pasiekia verslą ir iš tikrųjų galvojame, kad žymiai efektyviau yra remti ekonomiką, verslus per tokias horizontalias programas, kurios, be abejo, visų pirma, yra nutaikytos į tuos verslus ir įmones, kurios patiria didžiausius sunkumus, jos yra tikslingesnės“, – LRT radijui sakė prezidento patarėjas.

Nors S. Krėpšta sutiko, kad antigenų testų pirkimas įmonėms reiškia papildomas išlaidas šalia ir be to patirtų nuostolių, jis pažymėjo, kad visgi ne visos įmonės apskritai patyrė nuostolių dėl koronaviruso pandemijos.

„Taip, tai yra papildomos išlaidos. Bet, kita vertus, mes matome, kad ir įmonių ekonominė situacija praėjusiais metais buvo labai skirtinga. Turėjome tikrai didelę dalį įmonių, kurioms praėję metai buvo rekordiškai geri, ir matėme rekordinius pelnus. Be abejo, buvo tų įmonių, kurios susidūrė su dideliais sunkumais“, – kalbėjo jis.

Tad, anot S. Krėpštos, verslai papildomus kaštus perkant antigenų testus galėtų padengti iš valstybės teikiamos paramos, kadangi tai būtų tikslingas ir sąžiningas žingsnis.

„Mes galvojame, kad tos horizontalios sukurtos programos, kurios labiau remia tas įmones, kurios nukentėjo smarkiau praėjusiais metais, jos yra tikslingesnės ir sąžiningesnės, teisingesnės. Tai būtent per šias programas įmonės, kurioms trūksta finansų, galėtų pasinaudoti taip pat dengiant ir papildomus kaštus dėl antigenų“, – sakė S. Krėpšta.

„Na, o tos įmonės, kurios tikrai atrodo puikiai finansine prasme, tikrai tos išlaidos darbuotojų saugumui užtikrinti neturėtų joms daryti reikšmingos neigiamos finansinės įtakos“, – pridūrė jis.

Savarankiškos įmonės nuo trečiadienio gali pildyti prašymus subsidijoms gauti. Joms iš viso numatyta 50 mln. eurų.

Subsidijas galės gauti tos įmonės, kurių metinė apyvarta krito ne mažiau kaip 30 proc. nuo 2020 metų lapkričio 1 dienos iki 2021 metų sausio 31 dienos, palyginti su atitinkamu 2019–2020 metų laikotarpiu.

Subsidijos sieks 25 proc. nuo pernai sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Tai pirmasis kvietimas teikti subsidijų paraiškas. Antrasis kvietimas bus skirtas nesavarankiškoms, su kitais subjektais susijusioms įmonėms. Tam numatyta 100 mln. eurų.

Taip pat nuo trečiadienio įmonės gali pretenduoti į lengvatinių paskolų priemonę. Joms numatyta 30 mln. eurų.