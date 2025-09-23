Ruginienė dėl braziliškų lėktuvų pirkimo: normalu, kad turėsime ir mes kaip Vyriausybė prisidėti

„Tikrai ne tik iš Sanglaudos lėšų, nes normalu, kad turėsime ir mes kaip Vyriausybė prisidėti, nes Gynybos fondas toks yra ir iš jo finansuojame poreikius gynybai“, – žurnalistams antradienį Seime sakė paskirtoji premjerė.
„Duok Dieve, jeigu mums pavyks iš ES didžiąją dalį gauti lėšų, tai tikrai džiaugsimės ir panaudosime. Bet šitas pirkimas visiškai nedarys įtakos brigados ir divizijos įkūrimui. Lėšos bus jungtinės, iš įvairių šaltinių“, – teigė ji.
Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė praėjusią savaitę teigė, kad orlaivius planuojama įsigyti už ES Sanglaudos fondo lėšas.
Ji taip pat pabrėžė, kad orlaiviai bus perkami tik pavykus deryboms ir jiems gavus papildomų lėšų. Tokiu atveju, nevėluojant pristatymui, pirmas lėktuvas Lietuvą pasiektų 2028-ųjų viduryje.
Tuo metu pirmadienį paskelbtoje interviu portalui „Lrytas“ ištraukoje I. Ruginienė teigė, kad D. Šakalienė „paskubėjo pakomentuoti apie Sanglaudos fondą“.
Kaip skelbė BNS, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) praėjusią savaitę pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl trijų karinių transporto orlaivių „Embraer“ C-390 pirkimo. Anot teisėsaugos, tyrimas pradėtas įvertinus, kad pagal numatytus patikrinimo terminus nėra galimybės surinkti visą objektyviam vertinimui būtiną informaciją.
Dėl šio pirkimo rugpjūtį į teisėsaugą kreipėsi Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas demokratas Giedrimas Jeglinskas ir komiteto narys konservatorius Laurynas Kasčiūnas.
Jie prašė patikrinti, ar Krašto apsaugos ministerijos sprendimai dėl maždaug 800 mln. eurų vertės orlaivių pirkimo nepriimti pažeidžiant pirkimus reglamentuojančius teisės aktus ir ar nepiktnaudžiauta tarnyba.
L. Kasčiūnas siūlo pirkimą sustabdyti, kol vyksta minėtas ikiteisminis tyrimas. Konservatorių lyderio teigimu, NSGK taip pat yra pasiūliusi nukelti karinių transporto orlaivių pirkimą po 2030-ųjų, kai bus visiškai suformuota Lietuvos divizija.
Pradėti derybas dėl trijų naujų „Embraer“ C-390 transporto orlaivių įsigijimo birželį rekomendavo Valstybės gynimo taryba (VGT).
Pasak D. Šakalienės, kariniu patarimu pasirėmusi VGT vienbalsiai pritarė deryboms dėl šių lėktuvų įsigijimo NATO šalių grupėje.
Naujausi komentarai