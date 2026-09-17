„RSI Europe“ vadovas: pereisime prie masinės gamybos

„RSI Europe“ tai yra didelis žingsnis nuo technologijų kūrimo prie industrializacijos ir sparčios pajėgumų plėtros“, – sutarties pasirašymo renginyje ketvirtadienį kalbėjo T. Milašauskas.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir „RSI Europe“ ketvirtadienį pasirašė stambaus investicinio projekto sutartį – įmonė naujoje gamykloje Panevėžio rajone kurs ir gamins gynybos sistemas.
Ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, kad ši investicija kurs aukštą pridėtinę vertę Panevėžio rajone bei naujas darbo vietas.
„Kuo tai svarbu Lietuvai – tai yra daugiasluoksnė svarba ir nauda. Investicija reiškia verslo veikimą Lietuvoje. Kalbama apie aukštą pridėtinę vertę, nes gynybos, saugumo pramonė būtent tokią ir kuria. Kitas dalykas – darbo vietos Panevėžio rajone. Tai tikrai aktualu ne tik Panevėžio rajonui, bet ir aplinkinėms savivaldybėms bus, nes darbuotojų reikės. Žinome, kad gynybos, saugumo pramonėje atlyginimai yra bent jau trečdaliu didesni pagal vidutiniškai mokamą atlyginimą“, – renginyje kalbėjo ministras.
„Karas Ukrainoje parodė, kad kariuomenėms reikalingos ne tik geriausios technologijos, bet reikalinga ir masinė produkcija, industrinė skalė ir visų pirma saugios tiekimo grandinės“, – kalbėjo „RSI Europe“ vadovas.
Anot jo, gamyklą planuojama pradėti statyti kitų metų pradžioje, o didžiąją dalį darbų baigti 2027 metų pabaigoje.
T. Milašauskas prabrėžė, kad gynybos pramonėje yra ypač svarbus greitis – tai leidžia konkuruoti rinkoje: „Greitis gynybos pramonėje yra esminis veiksnys, nulemiantis, kurie pajėgumai prisideda prie karinių pajėgų, kovinės galios didinimo ir laimi tos gynybos pramonės įmonės, kurios geba greitai priimti sprendimus, sprendimus versti projektais ir projektus versti gamybine produkcija.“
„Gynybos pramonėje dabar visas tikslas yra greitis. Kas greičiau pristato, tas ir laimi vietą rinkoje“, – pridūrė įmonės vadovas.
Pasak jo, Panevėžio rajonas pasirinkta, nes čia yra gamyklai būtinos didelės saugos zonos.
„Panevėžio rajonas pasižymi agrarine ekonomika. Ko reikia gynybos pramonei? Reikia pakankamai didelių saugos zonų. Tos saugos zonos yra labai puikiai suderinamos su plačiais ūkininkų laukais, kur aplinkui yra miškai, ūkininkų laukai ir nėra kažkokios kitos pramonės“, – aiškino T. Milašauskas.
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