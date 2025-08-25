RRT: šie pokyčiai paveiks tiek privačius vartotojus, tiek verslą

Pasak RRT, visoms siuntoms, nepriklausomai nuo jų vertės, bus taikomi muitai ir kiti importo mokesčiai.
RRT geležinkelių ir pašto reguliavimo grupės vadovė Ugnė Ramaneckienė sako, kad šie pokyčiai paveiks tiek privačius vartotojus, tiek verslą.
„Siuntų į JAV kaina didės, o muitinės procedūros gali užtrukti ilgiau. Lietuvos gyventojams rekomenduojame įsivertinti šiuos pokyčius ir planuoti papildomą laiką siuntų pristatymui bei atidžiai susipažinti su paslaugų teikėjų skelbiama informacija apie šiuo metu taikomas pristatymo sąlygas, mokesčius, pristatymo terminus ir galimas rizikas“, – pranešime teigė ji.
Paslaugų teikėjai Lietuvoje jau sureagavo į pokyčius: „Omniva“ siuntų į JAV priėmimą laikinai sustabdė nuo rugpjūčio 20-osios, „Lietuvos paštas“ – nuo rugpjūčio 22 -osios. Greitieji kurjeriai (DHL, UPS ir FedEx) siuntimo į JAV nenutraukia, tačiau taiko sistemą, kai muito mokesčiai sumokami dar prieš siuntai atvykstant į JAV.
