Tarp restoranų įsisuka bankrotai: kas laukia rudenį?

Šiemet Lietuvoje per pirmąjį pusmetį jau bankrutavo daugiau restoranų nei pernai per visus metus – rinkoje šiemet nebėra jau 66 maitinimo įstaigų. Kokios to priežastys, kaip jas suvaldyti ir kas laukia rudenį, kai prisidės brangstanti elektra ir šildymo sąskaitos? Apie tai LNK reportaže buvo kalbamasi su „Creditinfo Lietuva“ vadovu Aurimu Kačinsku.