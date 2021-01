R. Varkulevičius: susirgimų skaičiui mažėjant tikimasi atlaisvinti ribojimus verslui

„Parama nepakankama, vienareikšmiškai. Atskiri sektoriai, tarkime, viešbučiai, kuriems ir toliau reikia mokėti komunalines paslaugas (...), to sektoriaus tvarumas atsiduria labai sudėtingoje situacijoje. Taip pat kaip ir turizmas. Šią vasarą gal buvo toks Palangos, Birštono, Druskininkų blykstelėjimas, tačiau po to prasidėjo šaltas periodas. Dėl šito (pagalbos priemonių – ELTA) buvo diskutuojama su Vyriausybe, bet to neatsitiko. Dabar matome, kad (pagalbos – ELTA) planas vėl bus“, – „Žinių radijo“ laidoje „Verslo pozicija“ pirmadienį sakė jis.

Kalbėdamas apie papildomą paramą nukentėjusiems verslams, R. Varkulevičius teigė, kad toms įmonėms, kurioms paskelbtas paskolos moratoriumas, papildomai galėtų būti taikoma paskolų dengimo priemonė.

„Svarbu paminėti labai svarbų faktorių, t. y. finansų valdymą. Iki naujų metų galiojo palūkanų dengimas nukentėjusioms įmonėms. Ten buvo viena sąlyga: kad toms įmonėms, kurioms dengiamos palūkanos, turi būti paskelbtas paskolos moratoriumas. Bankai tą suteikinėjo ir ta priemonė tikrai gerai veikė. (...) Ši priemonė yra labai svarbi, tačiau ji kol kas nenumatyta“, – kalbėjo jis.

Anot R. Varkulevičiaus, dar vienas svarbi priemonė, galinti padėti verslui, yra dalinis nuomos mokesčio kompensavimas.

„Kita priemonė, kaip nuomos mokesčio dalinis kompensavimas, irgi yra labai svarbi. Žinome, kad daugeliui įmonių, ypač smulkaus ir vidutinio verslo, neleidžiama veikti. Dėl tokio, mūsų bei kitų verslo organizacijų manymu, diskriminacinio sprendimo kreipėmės, kad ši priemonė pradėtų veikti“, – tikino jis.

R. Varkulevičius taip pat teigė, kad, mažėjant užsikrečiančių COVID-19 skaičiui, tikimasi, kad griežti ribojimai verslui netrukus bus bent kiek atlaisvinti.

„Ekspertų grupė prie Vyriausybės teiks pasiūlymą, kad šiek tiek būtų atlaisvinami (ribojimai, taikomi verslui, – ELTA) ir kad smulkesni verslai taip pat galėtų teikti paslaugas ir vykdyti prekybą, kaip ir didieji prekybos centrai, taikant specialias priemones, apribojimus ir t. t.

Susirgimų skaičius yra mažesnis. Vadinasi, jei tas skaičius krinta, turime (...) iš karto, labai operatyviai imtis atlaisvinimo priemonių, kad įmonės galėtų nors šiek tiek vykdyti veiklą ir išsklaidyti žmonių koncentraciją (didžiuosiuose prekybos centruose – ELTA)“, – sakė jis.