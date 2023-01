R. Pocius: elektros sąskaitos didėja vidutiniškai 4 eurais, dujų – 1,5–20 eurų

Nuo sausio 1-osios išaugus visuomeninei elektros kainai, trečiojo elektros rinkos liberalizavimo etapo buitinių vartotojų sąskaitos už elektrą per mėnesį išaugs vidutiniškai keturiais eurais, tuo metu pabrangus ir dujoms, gyventojams teks mokėti 1,5–20 eurų daugiau, priklausomai nuo to, kam ir kiek jie naudoja dujų, sako energetikos rinkos reguliatoriaus vadovas.

„Kalbant apie elektros (kainų – BNS) atvejį, kadangi vartotojas vidutiniškai suvartoja apie 100 kilovatvalandžių (per mėnesį – BNS), tai jeigu už kilovatvalandę turime augimą keturis centus, tai sąskaitos augimas sudarytų apie keturis eurus – vidutiniškai iki keturių eurų“, – pirmadienį žurnalistams sakė Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pirmininkas Renatas Pocius.

„Kalbant apie gamtines dujas, tie vartotojai, kurie naudoja dujas maistui ruošti – sąskaitos augimas būtų apie pusantro euro per mėnesį, o tie, kurie šildosi (namus – BNS) – (...) vartotojams, kurie suvartoja apie 100 kubinių metrų per mėnesį, tai sąskaitos pokytis, palyginti su šiuo metu, sudarytų apie 15–20 eurų per mėnesį“, – teigė R. Pocius.

Visuomeninė elektros kaina, taikoma trečiojo elektros rinkos liberalizavimo etapo vartotojams, nuo sausio didėja du kartus iki 56,5 cento už kilovatvalandę. Tačiau su 28,5 cento valstybės kompensacija populiariausio standartinio vienos laiko zonos tarifas didėja 17 proc. iki 28 centų (su PVM). Kompensacija taikoma ir vartotojams, pasirinkusiems nepriklausomą tiekėją.

Dujos buitiniams vartotojams brangsta beveik 2,5 karto, tačiau su 99 centų valstybės kompensacija jų tarifai bus mažesni: maistui gaminti – 1,4 euro (be kompensacijos – 2,39 euro) už kubą – 37,3 proc. daugiau nei iki sausio, namų šildymui (iki 20 tūkst. kubų per metus) – 0,92 euro (1,91 euro), arba 19,5 proc. daugiau, o daugiau jų deginantiems – 0,88 euro (1,87 euro) – 17,3 proc. daugiau.

Tuo metu „Igničio“ teigimu, gyventojams, kurie dujas naudoja maisto ruošimui, mėnesio sąskaita vidutiniškai išaugs apie 1,58 euro, o namų šildymui – apie 14 eurų.