Prie tinklo prijungtas „Enervia“ 80 MW galios baterijų parkas

„Didėjant atsinaujinančių išteklių gamybai, tokie įrenginiai tampa būtina infrastruktūros dalimi, leidžiančia subalansuoti gamybos ir vartojimo svyravimus“, – pranešime sakė „Litgrid“ Atsinaujinančių išteklių centro vadovas Ignas Junevičius.
Vienintelis pernai kovą įkurtos ir kol kas nuostolingai veikiančios „Enervia“ akcininkas – Nyderlandų valdymo įmonės „Stichting NordBridge Capital“ valdomas fondas „Nordic Investment Fund I“.
Jos veiklos tikslas – finansavimo pritraukimas (per obligacijų emisijas) ir antrinės Latvijos įmonės „Rapsoil“ projektų, susijusių su vėjo jėgainių (57,6 MW) ir baterijų sistemų (iki 60 MW) projektavimu ir statyba Liepojoje, finansavimas, nurodo įmonė 2025 metų veiklos ataskaitoje.
Prie perdavimo tinklo, be „Enervia“, jau prijungtos keturios komercinės baterijų sistemos: įmonės „Vėjo galia“ Kaišiadorių rajone, „E energija“ grupės – Trakų rajone, „Tausolos saulės“ – Telšių rajone ir „European Energy“ – Anykščių rajone.
Sudėjus prie skirstomojo ir perdavimo tinklo prijungtus kaupimo įrenginius, Lietuvoje iš viso instaliuota 680,2 MW įrengtosios ir 550,2 MW leistinos galios bei 1122,4 MWh talpos kaupiklių.
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