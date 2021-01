Prezidentas tikisi, kad Valstybės kontrolės rekomendacijos bus efektyvesnės

G. Nausėda trečiadienį pasirašė atnaujintą Valstybės kontrolės įstatymą. Jis, pasak prezidento vyriausiojo patarėjo Simono Krėpštos, sustiprina instituciją, padidina jos nepriklausomumą ir suteikia jai naujų galių, kad jos rekomendacijų įgyvendinimas būtų efektyvesnis.

„Prezidentas tikisi, kad įvyks pozityvių pokyčių rengiant rekomendacijas ir dar svarbiau, jas įgyvendinant“, – spaudos konferencijoje sakė Prezidentūros Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovas Simonas Krėpšta.

Pasak jo, Valstybės kontrolė šiemet planuoja audituoti daug sričių, nukreiptų į viešųjų funkcijų kokybę – socialinės apsaugos, skurdo prevencijos, aukšto mokslo, mokslo inovacijų sritis.

Valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas taip pat teigė, kad pagrindinės auditų kryptys – tvarūs valdžios sektoriaus finansai, saugi ir pažangi visuomenė bei veiksmingas viešasis valdymas.

„Šitų prioritetinių krypčių laikysimės planuodami ir atsirinkdami audituoti ateinančius penkerius metus mūsų auditus“, – spaudos konferencijoje sakė jis.

Konkrečius auditus M. Macijauskas žadėjo pristatyti vėliau.

Valstybės kontrolės įstatymo pakeitimas įteisino rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną ir jos parlamentinę kontrolę – audito poveikis stiprinamas per Seimo parlamentinei kontrolei du kartus per metus teikiamas rekomendacijų būklės ataskaitas. Be to, auditorių veiklą reguliuos ne Valstybės tarnybos, o būtent Valstybės kontrolės įstatymas.