 Prezidentas apie gynybos biudžetą: tikimės, kad bus didesnis negu šiemet

Prezidentas apie gynybos biudžetą: tikimės, kad bus didesnis negu šiemet

2026-09-07 14:21
Dominykas Biržietis (BNS)

Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad krašto apsaugos sistemos biudžetas eurais kitąmet bus didesnis negu šiemet.

Nausėda prieš Seimo rudens sesiją susitiko su Seimo valdyba Nausėda prieš Seimo rudens sesiją susitiko su Seimo valdyba Nausėda prieš Seimo rudens sesiją susitiko su Seimo valdyba Nausėda prieš Seimo rudens sesiją susitiko su Seimo valdyba Nausėda prieš Seimo rudens sesiją susitiko su Seimo valdyba Nausėda prieš Seimo rudens sesiją susitiko su Seimo valdyba Nausėda prieš Seimo rudens sesiją susitiko su Seimo valdyba Nausėda prieš Seimo rudens sesiją susitiko su Seimo valdyba Nausėda prieš Seimo rudens sesiją susitiko su Seimo valdyba Nausėda prieš Seimo rudens sesiją susitiko su Seimo valdyba Nausėda prieš Seimo rudens sesiją susitiko su Seimo valdyba Nausėda prieš Seimo rudens sesiją susitiko su Seimo valdyba Nausėda prieš Seimo rudens sesiją susitiko su Seimo valdyba Nausėda prieš Seimo rudens sesiją susitiko su Seimo valdyba Nausėda prieš Seimo rudens sesiją susitiko su Seimo valdyba Nausėda prieš Seimo rudens sesiją susitiko su Seimo valdyba Nausėda prieš Seimo rudens sesiją susitiko su Seimo valdyba Nausėda prieš Seimo rudens sesiją susitiko su Seimo valdyba Nausėda prieš Seimo rudens sesiją susitiko su Seimo valdyba Nausėda prieš Seimo rudens sesiją susitiko su Seimo valdyba Nausėda prieš Seimo rudens sesiją susitiko su Seimo valdyba Nausėda prieš Seimo rudens sesiją susitiko su Seimo valdyba Nausėda prieš Seimo rudens sesiją susitiko su Seimo valdyba

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„Dėl valstybės gynybos tikiuosi, kad sutarsime ir neturėsime kažkokio nuomonių išsiskyrimo, kad gynybos išlaidų dalis nuo Bendrojo vidaus produkto (BVP) turi ženkliai viršyti 5 procentus“, – sakė šalies vadovas.

„Absoliučia išraiška tikimės, kad šis biudžetas krašto apsaugai bus ne mažesnis, o šiek tiek didesnis negu 2026 metais“, – pažymėjo jis.

Taip G. Nausėda pirmadienį kalbėjo po susitikimo su Seimo valdyba, skirto aptarti artėjančią parlamento rudens sesiją.

Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38 proc. BVP, apie 4,8 mlrd. eurų.

Pasak G. Nausėdos, jeigu kitąmet finansavimas gynybai pasiektų 4,9 mlrd. eurų, pagal dabartines ekonomikos augimo prognozes toks biudžetas siektų apie 5,25 proc. BVP.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
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