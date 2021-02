Premjerė: veikiančių prekybos tinklų raginimai atvykti apsipirkti pandemijos metu – neetiški

„Mes jau dabar svarstome ne apie tai, ką dar galėtume apriboti ir papildomai uždaryti, o labiau kalbame apie tai, kokiais etapais yra saugu atverti tai, kas dabar yra apribota. Man labai nemalonu, kad tokie raginimai vyksta. Laikyčiau tai neetišku elgesiu.

Laikyčiau tai neetišku elgesiu.

Raginti žmonės ateiti kažkur, kur žmonių gali būti nemažai, gali būti būriavimasis tuo metu, kada bendra logika sakytų, kad mums tų būriavimųsi, nebūtino judėjimo reiktų vengti, yra ne pats tinkamiausias elgesys šiomis aplinkybėmis“, – teigė premjerė žurnalistams.

I. Šimonytė pridūrė, kad Vyriausybės dėmesys šiuo metu sutelktas į siekį leisti verslams, visų pirma, prekybininkams, veikti.

„Nė kiek neabejoju, kad ir tų reklamų sumanytojų šeimose yra turbūt žmonių, kuriuos jie pažįsta, kurie ar sirgo COVID-19 liga, ar galbūt neteko artimųjų dėl jos. Dėl to apgailestauju ir dėl to yra apmaudu. Bet mūsų dabar dėmesys yra skirtas tam, kokiomis sąlygomis galėtų pradėti veikti bent jau dalis to verslo, ir prekybinio turbūt visų pirma, kurio veikla dabar yra apribota“, – tikino ji.