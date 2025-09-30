 Premjerė apie ministrų derybas dėl biudžeto: šią savaitę – galutinis raundas

2025-09-30 17:14
Vygantas Tuzas (ELTA)

Planuojant kitų metų valstybės biudžetą, pagrindinis prioritetas išlieka gynyba, teigia ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Ji tikina, kad dar šią savaitę vyks susitikimas su visais ministrais, po kurio bus pradedami vieši biudžeto klausimų svarstymai.

„Dedame visas pastangas, kad 5 proc. BVP (gynybai – ELTA) būtų tas skaičius, kurį galėtume dar šiais metais pasiekti – visos dėlionės yra apie tai. Tiesa, dar yra tik biudžeto apmatas, o šią savaitę susitiksime su visais ministrais – bus antras ir finalinis derybų raundas“, – antradienį Vyriausybėje žurnalistams sakė I. Ruginienė.

„Po to bus rimtas aptarimas Koalicinėje taryboje, Vyriausybės sprendimas, o Seime turėsime du mėnesius ar net ilgesnį laiką, kuomet viešai galėsime svarstyti kiekvieną eilutę“, – teigė premjerė.

