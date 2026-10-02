 Premjeras žada siekti kitąmet pensijas didinti 10 proc., tam panaudoti 6–7 proc. „Sodros“ perviršio

Premjeras žada siekti kitąmet pensijas didinti 10 proc., tam panaudoti 6–7 proc. „Sodros“ perviršio

2026-10-02 13:08
Lukas Juozapaitis (BNS)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė sieksiantis, kad senatvės pensijos kitąmet didėtų dešimtadaliu, arba vidutiniškai 75–76 eurais.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Premjeras žada siekti kitąmet pensijas didinti 10 proc., tam panaudoti 6–7 proc. „Sodros“ perviršio</span>
Premjeras žada siekti kitąmet pensijas didinti 10 proc., tam panaudoti 6–7 proc. „Sodros“ perviršio / Asociatyvi L. Balandžio / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Tam jis siūlo panaudoti ir 6–7 proc. „Sodros“ biudžeto rezervo perviršio.

„Sieksime, kad mūsų valstybės senjorai galėtų sulaukti didesnės pensijos. Mano siekis, kad didėjimas būtų 10 proc. Tai vidutiniškai būtų (...) 75–76 eurų padidėjimas“, – žurnalistams penktadienį sakė M. Sinkevičius.

„Bus panaudojamas nedidele apimtimi „Sodros“ rezervo perviršis“, – pridūrė jis.

Vyriausybės vadovas teigė, jog pensijoms didinti siūloma perviršio dalis bus „vienženklis skaičius“: „Tiksliai nepasakysiu, (...) kiek pamenu, 6-7 procentai.“

Tokį siūlymą ministras pirmininkas ketina pateikti koalicijos tarybai kitą savaitę.

Šiame straipsnyje:
Mindaugas Sinkevičius
pensijos
sodra
perviršis
biudžetas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų