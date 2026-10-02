Premjeras žada siekti kitąmet pensijas didinti 10 proc., tam panaudoti 6–7 proc. „Sodros“ perviršio

Tam jis siūlo panaudoti ir 6–7 proc. „Sodros“ biudžeto rezervo perviršio.
„Sieksime, kad mūsų valstybės senjorai galėtų sulaukti didesnės pensijos. Mano siekis, kad didėjimas būtų 10 proc. Tai vidutiniškai būtų (...) 75–76 eurų padidėjimas“, – žurnalistams penktadienį sakė M. Sinkevičius.
„Bus panaudojamas nedidele apimtimi „Sodros“ rezervo perviršis“, – pridūrė jis.
Vyriausybės vadovas teigė, jog pensijoms didinti siūloma perviršio dalis bus „vienženklis skaičius“: „Tiksliai nepasakysiu, (...) kiek pamenu, 6-7 procentai.“
Tokį siūlymą ministras pirmininkas ketina pateikti koalicijos tarybai kitą savaitę.
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