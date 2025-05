Premjeras – dėl savivaldybių lūkesčių: tai nėra sankcija, tai yra atsakomybė

„Į šį prašymą (savivaldybių prašymą leisti joms reguliuoti ne tik pirmo būsto apmokestinimą – BNS) bus galima atsižvelgti po penkerių metų, nes gali būti, jog šita tvarka po komitetų (Seimo – BNS) svarstymų galios iki 2030 metų, iki tam tikrų aiškių apibrėžtų gynybos finansavimo įsipareigojimų“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė G. Paluckas.

„Po to visas nekilnojamojo turto klausimas persikeltų į savivaldybių dispoziciją, jie galėtų priiminėti sprendimus dėl visų nekilnojamo turto objektų, ne tik dėl pirmojo būsto“, – pridūrė jis.

Premjero teigimu, siūlomu NT apmokestinimo modeliu siekiama nustatyti skirtį tarp pirmojo būsto ir kito NT, kai iš vieno mokesčio pajamos pildytų savivaldybių biudžetus, o iš kito – gynybos biudžetą.

Vilniaus merui Valdui Benkunskui pareiškus sieksiant, jog „absoliučios daugumos“ sostinės gyventojų būstas nebūtų apmokestinamas, G. Paluckas sakė, jog tai yra sostinės valdžios reikalas.

Tai nėra sankcija, tai yra atsakomybė, ir politikai turi elgtis atsakingai.

„Bet lygiai taip pat priminsiu, jog ir Vilniaus mieste visuomenė turi lūkesčius į geresnes mokyklas, darželius, galų gale į nacionalinį stadioną. Jeigu patys nenori prisidėti niekuo, kodėl turėtų prie to prisidėti Skuodas, Šilutė, Kaunas ar Marijampolė“, – kalbėjo G. Paluckas.

„Tai nėra sankcija, tai yra atsakomybė, ir politikai turi elgtis atsakingai“, – pridūrė premjeras.

BNS rašė, kad Vyriausybė trečiadienį patvirtino ir Seimui teikia naują NT mokesčio modelį, numatantį leisti savivaldybėms pačioms nustatyti neapmokestinamą pirmojo būsto vertę, vadinamąsias grindis, o virš jų būtų taikomi 0,1–1 proc. tarifai.

Tuo metu kitas gyventojų NT būtų apmokestinamas nuo 20 tūkst. eurų vertės asmeniui arba 40 tūkst. eurų – dviem bendrasavininkiams. Didesnės vertės turtui būtų taikomi 0,1–1 proc. tarifai: nuo 20 tūkst. iki 200 tūkst. eurų vertės NT – 0,1 proc., nuo 200 tūkst. iki 400 tūkst. eurų – 0,2 proc., nuo 400 tūkst. eurų iki 600 tūkst. eurų – 0,5 proc., o virš 600 tūkst. eurų – 1 proc.

NT mokestis už pagrindinį būstą iki 450 tūkst. eurų vertės asmeniui būtų mažinamas 50 proc., o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 18 metų ar vaiką su negalia – 75 procentais.

Tuo metu komercinio NT apmokestinimas nesikeičia – jam būtų taikomas 0,5–3 proc. tarifas, jį taip pat nustatytų savivaldybės. Be to, jį siūloma apmokestinti papildomu 0,2 proc. tarifu, o lėšos būtų skirtos Gynybos fondui – jų tikimasi surinkti apie 60 mln. eurų per metus.

Apleistas ar neprižiūrimas komercinis NT būtų apmokestinamas 4 proc. tarifu.