Pramonės produkcijos šiemet pagaminta daugiau: jos vertė siekė 21,4 mlrd. eurų

Apdirbamoji gamyba, išskyrus naftos produktus, šiemet augo 3,6 proc., tarpinio vartojimo prekių – 5,6 proc., gamybos priemonių – 4 proc., ilgalaikio vartojimo prekių – 2,3 proc., tuo metu energetikos produkcijos gamyba smuko 3,6 proc.

Trumpalaikio vartojimo prekių gamyba augo 0,2 proc., vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas – smuko 0,5 proc., elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas – 14,4 proc.

Vien liepą visos pramonės produkcijos vertė siekė 2,9 mlrd. eurų ir buvo 0,7 proc. didesnė nei prieš mėnesį bei 4,7 proc. didesnė nei prieš metus.

Per mėnesį, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, 9,1 proc. padidėjo baldų, kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba – 7,3 proc., rafinuotų naftos produktų – 6,8 proc., kitos produkcijos gamyba – 6,2 proc.

Liepą sumažėjo pagrindinių vaistų ir farmacijos pramonės gaminių gamyba – 61,5 proc., variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba – 13,5 proc., drabužių siuvimo – 9,3 proc.

Apdirbamoji gamyba be naftos produktų per mėnesį smuko 1,1 proc., o per metus – augo 4,8 proc.

Duomenys pateikiami pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką.