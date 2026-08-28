 Po audros praėjus penkioms paroms elektros vis dar neturi 46 tūkst. ESO klientų

Po audros praėjus penkioms paroms elektros vis dar neturi 46 tūkst. ESO klientų

2026-08-28 09:14
Erika Alonderytė-Kazlauskė (BNS)

Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros penktadienį ryte elektros vis dar neturi 46 tūkst. vartotojų, BNS sakė „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) atstovė.

<span>Po audros praėjus penkioms paroms elektros vis dar neturi 46 tūkst. ESO klientų</span>
Po audros praėjus penkioms paroms elektros vis dar neturi 46 tūkst. ESO klientų / L. Balandžio / BNS nuotr.

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„Šiuo metu elektrą turi jau 83 proc. klientų, kuriems dėl audros buvo sutrikęs tiekimas. Šiandien ir toliau visoje Lietuvoje dirba daugiau nei 1 tūkst. elektrikų ir inžinierių, kad elektrą turėtų 46 tūkst. mūsų klientų“, – BNS penktadienį teigė Rasa Juodkienė.

Kaip rašė BNS, visiems gyventojams elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas.

Per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar keturi buvo sužeisti, elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.

Dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams Vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu.

Šiame straipsnyje:
ESO
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nėra elektros
be elektros
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