 Po audros praėjo beveik dvi savaitės, o elektros vis dar neturi tūkstančiai gyventojų

Po audros praėjo beveik dvi savaitės, o elektros vis dar neturi tūkstančiai gyventojų

2026-09-04 09:43
BNS inf.

Beveik prieš dvi savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 4,1 tūkst. vartotojų, rodo įmonės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) atjungimų žemėlapis.

<span>Po audros praėjo beveik dvi savaitės, o elektros vis dar neturi tūkstančiai gyventojų</span>
Po audros praėjo beveik dvi savaitės, o elektros vis dar neturi tūkstančiai gyventojų / L. Balandžio / BNS nuotr.

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ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, o vėliau – iki šios savaitės ketvirtadienio.

Ketvirtadienį prezidento patarėjas Ramūnas Dilba pareiškė, kad situacija dėl likusių be elektros gyventojų yra kritinė.

Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys teigė, kad beveik prieš šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovei ESO išaugo apie 1 mln. eurų ir sieks apie 18 mln. eurų, tačiau ir šis skaičius nėra galutinis. Vien tinklo atstatymui reikės apie 10 mln. eurų.

Kaip rašė BNS, per rugpjūčio 22 dieną siautusią audrą žuvo žmogus, dar keturi buvo sužeisti, elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.

Šiame straipsnyje:
ESO
audra
elektra
elektros tiekimas
neturi elektros
be elektros
gyventojai

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Komentarai

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Komentarai

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Cvb
Labai jau pergyvena žurnaliūgai. Klimatas keičiasi, dar ne tokių procesų bus. O be elektros žmonija šimtmečius gyveno. Svarbu visi gyvi, tik vienas žuvo.
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