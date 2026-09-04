Po audros praėjo beveik dvi savaitės, o elektros vis dar neturi tūkstančiai gyventojų

ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, o vėliau – iki šios savaitės ketvirtadienio.
Ketvirtadienį prezidento patarėjas Ramūnas Dilba pareiškė, kad situacija dėl likusių be elektros gyventojų yra kritinė.
Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys teigė, kad beveik prieš šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovei ESO išaugo apie 1 mln. eurų ir sieks apie 18 mln. eurų, tačiau ir šis skaičius nėra galutinis. Vien tinklo atstatymui reikės apie 10 mln. eurų.
Kaip rašė BNS, per rugpjūčio 22 dieną siautusią audrą žuvo žmogus, dar keturi buvo sužeisti, elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.
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