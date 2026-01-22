Palionis dėl PVM lengvatos taikymo maistui: kuriamas kontrolės mechanizmas

Anot jo, galutinę maisto produktų kainą sudaro keturios dedamosios – ne tik gamintojų, perdirbėjų ir prekybininkų patiriamos sąnaudos, tačiau ir politikų nustatomas bei valstybės renkamas PVM.
„Svarstėme, kad galima būtų įvertinti ir sukurti kontrolės mechanizmą, jei tai būtų priimta ir valstybė sumažintų pridėtinės vertės mokestį maisto produktams, kaip sukontroliuoti visą (maisto tiekimo – ELTA) grandinę, kad tas sumažinimas PVM ir atitektų galutiniam vartotojui“, – „Verslo žinių“ tinklalaidėje sakė ministras.
Diskusijos apie tai vyksta pernai suburtoje Maisto taryboje, paskutinis jos posėdis vyko pernai gruodį.
„Aš visą laiką skaitydavau, kad Maisto taryba yra tokia prevencinė taryba, kuri domisi, analizuoja maisto produktų kainas, gamintojai, prekybininkai tą žinodami irgi įvertina. Tai tikslas mūsų ekonomistams – kaip įvertinti, kad, jeigu vieniems ar kitiems maisto produktams bus suteikta PVM lengvata, kad ji kažkur neištirptų (maisto tiekimo – ELTA) grandinėje per tam tikrą laiką“, – aiškino A. Palionis.
Ministro teigimu, nors maisto kainos natūraliai auga dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, energetikos kaštų, didėjančių atlyginimų, valstybė galėtų geriau reguliuoti, kaip skaičiuojami papildomi mokesčiai.
„Suprantame, kad yra pastovieji kaštai, (…) kai jokiems procesams nevykstant, vis tiek (maisto – ELTA) kaina didėja. Tai natūralu, kad per kažkurį laiką ta maisto produktų kaina padidės, bet ne dėl PVM, o dėl darbo užmokesčio padidėjimo, gal dėl energetinių išlaidų padidėjimo, tai tą reikia įsivertinti“, – sakė jis.
Pasak A. Palionio, geresnis PVM kontrolės mechanizmas taip pat padėtų šalyje kovojant su skurdu, nes veiklos kaštai maisto sektoriuje veikiančiam verslui būtų mažesni.
„Jeigu žiūrėtume visumoje skurdo lygį Lietuvoje, mes visada padidinę kad ir tą pačią minimalią algą (…) kovojame su skurdu. Tačiau tas atsiliepia paskui ir galutinėje (produktų – ELTA) kainoje, nes pakyla kaštai ir verslo, tai, jeigu mes sumažintume galutinę kainą maisto produktų, skurdo lygiui įtaka būtų didesnė“, – aiškino jis.
Anot ministro, konkrečius siūlymus dėl PVM kontrolės mechanizmo Maisto taryba ketina teikti Vyriausybei.
Nors kol kas nėra aišku, kokiems maisto segmentams galėtų būti taikoma lengvata, A. Palionio teigimu, pirmiausia galima būtų kalbėti apie sveikiausius produktus, pavyzdžiui, daržoves ir vaisius.
„Turėsime įsivertinti kiekvieno segmento kainą ir įtaką biudžeto pajamų netekimui ir kuo tas netektas pajamas bus galima pakeisti. Aš manau, kad pradžia turėtų būti nuo sveikesnių maisto produktų – daržovių, vaisių“, – sakė ministras.
Standartinis PVM tarifas šalyje šiuo metu siekia 21 proc.
Planai taikyti šio mokesčio lengvatas vaisiams ir daržovėms buvo įrašyti į praėjusios, Gintauto Palucko vadovaujamos Vyriausybės programą, tokios iniciatyvos gimė ir Seime.
Parlamente pernai svarstytas siūlymas nustatyti 5 proc. PVM lengvatą ne tik šviežiems vaisiams ar daržovėms, bet ir uogoms, taip pat – iniciatyva lengvatą taikyti ekologiškiems maisto produktams, naudojamiems viešajame darželinukų, mokinių, studentų, ligonių maitinime.
Tačiau tiek finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas, tiek premjerė Inga Ruginienė yra išsakę nuomonę, kad dabar taikyti PVM lengvatų maistui biudžete nėra galimybės.
