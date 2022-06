P. Vaitiekūnas apie Baltarusijos pasiūlymus: reikia neduoti mafijai ir fašizmui pergalių

„Lietuvos geležinkeliai“ jau kelias savaites veža Ukrainos grūdus per Lenkiją į Klaipėdos uostą. Po pirmų reisų aišku – daug grūdų išvežti iš Ukrainos taip nepavyks, praneša LNK.

„Mūsų tikslas – artimiausiu metu pasiekti, kad per dieną būtų po vieną traukinį“, – sakė „Lietuvos geležinkelių“ komunikacijos vadovas Mantas Dubauskas.

Tokiu pajėgumu per metus galima pervežti pusę milijono tonų grūdų, tai vos keli procentai visų Ukrainoje įstrigusių grūdų iš pernykščio derliaus, o artėja naujas.

Be Ukrainos grūdų Afrikos šalims gresia badas, Europai – nauja migracijos banga ir dar didesnis maisto brangimas.

Vienas patogiausių būdų būtų Ukrainos grūdus traukiniais gabenti per Baltarusiją į Baltijos valstybių uostus. Tiek Aliaksandras Lukašenka, tiek Vladimiras Putinas aktyviai palaiko šį sprendimą, bet ne už ačiū: reikalauja, kad Vakarai panaikintų sankcijas. Pavyzdžiui, kad „Belaruskalij“ trąšos vėl keliautų per Lietuvą.

„Vėl grįžtume į tą veidmainišką balansavimą neva politika, nors akivaizdu, kad A. Lukašenka buvo, išlieka ir liks Kremliaus sąjungininku numeris vienas“, – teigė politologas Vytis Jurkonis.

Prezidentas Gitanas Nausėda kritiškas – siūlo neužmiršti, kad A. Lukašenka vis dar padeda V. Putinui pulti Ukrainą.

„Mes – ką? Dabar užmerksim akis ir sakysim, kad A. Lukašenka staiga tapo daug priimtinesnis lyderis arba darė kažką gero, dėl ko mes dabar turime tas sankcijas atšaukti. Mano manymu, pastaruoju metu situacija tik blogėja“, – kalbėjo G. Nausėda.

Eurokomisaras Virginijus Sinkevičius sako, kad toks sutarimas – neįmanomas.

„Kalbėkite su mumis ir mes jums leisime tai daryti. Tai yra absoliučiai nepriimtina“, – sakė V. Sinkevičius.

Savo planą A. Lukašenka pristatė Jungtinių Tautų (JT) vadovui Antonijui Guterešui, su kuriuo kalbėjo telefonu. Rusija dabar ne tik neleidžia Ukrainai parduoti grūdų, Ukraina skelbia, kad Rusijos kariai vagia jų grūdus.

„Pirmiausia patys ukrainiečiai turėtų labai atsargiai vertinti šitokią perspektyvą. Jau nekalbu apie tai, kad ES labai aiškiai nustačiusi sankcijas trąšoms“, – sakė G. Nausėda.

„Mes sprendžiame A. Lukašenkos ir V. Putino uždavinius ir tai yra neteisinga“, – analizavo V. Jurkonis.

Ukraina galėtų visus grūdus parduoti per savo uostus, pirmiausia Odesą, tačiau Ukrainą užpuolę rusai blokuoja Odesos uostą. Vakaruose kalbama, kad būtų galima organizuoti tarptautinę misiją užtikrinti humanitarinį koridorių Ukrainos grūdams per Odesos uostą. Anot politologo V. Jurkonio, to Rusija ir bijo.

„Yra bandymas nukreipti dėmesį nuo Odesos, nuo Ukrainos. Suprantama, kad visų pirma reikėtų atidaryti uostą ten ir užtikrinti saugumą ten“, – aiškino politologas.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis dabar Japonijoje ragina kelti klausimą dėl Odesos atblokavimo, o didžiojo septyneto klubo diplomatas Petras Vaitiekūnas sako – svarstomas turi būti tik toks variantas.

„Išvežti grūdus, užtikrinant jų saugumą, humanitarinio koridoriaus saugumą visa įmanoma karine jėga“, – teigė diplomatas.

Mandatą esą galėtų suteikti JT generalinė asamblėja, kur Rusija neturi veto teisės.

„Generalinė asamblėja, manau, prabalsuotų už tai, nes dauguma šalių yra iš neturtingų regionų, kuriems trūksta maisto“, – svarstė P. Vaitiekūnas.

Kai kurie verslo atstovai sako – nerealu, kad Vakarai siųs karo laivus Odesai atblokuoti, todėl, esą, lieka tik kelias per Baltarusiją. Net jei teks vėl vežti „Belaruskalij“ trąšas.

„Aš manau, kad tai netgi būtina idėja, nes ukrainiečiams tikrai reikia padėti. Nauda, kurią gaus Ukraina ir kurią gaus pasaulis dėl atpigusių grūdų, gerokai atsvers tą naudą, kurią gaus Baltarusija“, – sakė Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos vadovas Sigitas Besagirskas.

Rusijos propagandinė spauda skelbia neva Ukraina, Rusija ir Turkija sutarė, kad NATO narės Turkijos laivai padės tarptautiniams laivams išplaukti iš Odesos. Daugiau žinių žadama po rusų ir turkų derybų trečiadienį.

Anot P. Vaitiekūno, esmė – ne grūdai. Vakarai padarys strateginę klaidą, jei išsigąs ir nesiryš atblokuoti Odesos. Rusai skelbs, kad išgelbėjo pasaulį nuo bado, Rusijoje taip stiprės fašistinės nuotaikos, kad agresija apsimoka.

„Mes dar neturim 148 mln. fašistų, bet procesas juda ta linkme. Reikia neduoti mafijai ir fašizmui pergalių“, – teigė P. Vaitiekūnas.

Anot diplomato, nusileidus dėl Ukrainos grūdų, derybos su branduolinį ginklą turinčia Rusija taps nebeįmanomos.

„Jie naudos maksimalią galią ir mes susidursime su tuo, apie ką galvoti, mąstyti ir įvardinti aš nesiryžtu“, – sakė P. Vaitiekūnas.

Jei Vakarai sutartų vežti grūdus per Baltarusiją ir panaikinti sankcijas, įmanoma būtų ir, kad Lietuva jokių Ukrainos grūdų nepamatytų. Klaipėdos uostas vėl būtų užkrautas tik baltarusių trąšomis, o Ukrainos grūdai keliautų į kitų šalių uostus.