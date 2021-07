Nuo šiol – daugiau galimybių gyventojams keičiant elektros tiekėją

„Elektros energija ilgainiui taps svarbiausia energijos rūšimi visose gyvenimo srityse ir ekonomikoje. Mūsų tikslas – šilti ir šviesūs namai, todėl norime užtikrinti, kad kiekvienas gyventojas galėtų paprastai pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją pagal savo vartojimo įpročius“, – sako energetikos ministras Dainius Kreivys.

Kaip pažymi ministerija, pakeitimai itin aktualūs antrojo etapo 747 tūkst. gyventojų, kurie iki šių metų gruodžio 18 d. turės pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją.

Įstatyme reglamentuojama nepriklausomų tiekėjų kainų ir pasiūlymų palyginimo priemonė, tad vartotojams bus lengviau įvertinti skirtingų tiekėjų pasiūlymus, išsirinkti jiems labiausiai tinkantį ir greičiau apsispręsti dėl tiekėjo. Šią priemonę administruos Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Galimybę kurti tokias kainų ir pasiūlymų palyginimo priemones turės ir kiti rinkos dalyviai.

Nepriklausomiems tiekėjams atsiveria visų antrojo ir trečiojo liberalizavimo etapų vartotojų duomenys, taip jie galės geriau įvertinti vartotojų poreikius ir pasiūlyti jiems geriausius elektros tiekimo planus. Taip pat nepriklausomiems tiekėjams bus suteikta prieiga prie vartotojų, kuriems užtikrinamas garantinis tiekimas, duomenų.

Numatomas greitesnis tiekėjo keitimas, kuris užtruks ne ilgiau nei dvi savaites vietoje dabar nustatytų trijų savaičių. Patobulintos nuostatos dėl nuotoliniu būdu sudaromų sutarčių, nustatant papildomus saugiklius vartotojams.

Vartotojams, turintiems išmaniuosius elektros apskaitos prietaisus, atsiras galimybė sudaryti kintamosios elektros kainos, susietos su didmeninėmis valandinėmis kainomis elektros biržoje, sutartis, tad atsiras galimybė jiems pasiūlyti elektros vartojimo poreikius atitinkantį planą.

Perėjimas nuo reguliuojamos prie konkurencinės elektros tiekimo yra įgyvendinamas etapais, primena Energetikos ministerija. Iki šių metų sausio 1 d. galutinės elektros energijos kainos reguliavimo jau buvo atsisakyta daugiausiai elektros suvartojantiems vartotojams, t. y. tiems, kurie per metus suvartojo daugiau nei 5 000 kWh. Tokių vartotojų Lietuvoje yra apie 6 proc., tai yra apie 98 tūkst. Antruoju etapu – nuo 2022 m. sausio 1 d. bus atsisakyta galutinių elektros energijos kainų reguliavimo visiems buitiniams vartotojams, kurių faktinis elektros energijos suvartojimas per metus bus daugiau nei 1 000 kWh. Tokių vartotojų yra apie 45 proc., tai yra 747 tūkst. Trečiuoju etapu – nuo 2023 m. sausio 1 d. galutinės elektros energijos kainos būtų nebereguliuojamos ir tiems vartotojams, kurie per metus suvartoja mažiau 1 000 kWh. Tokių vartotojų yra apie 49 proc., tai yra 792 tūkst.

Elektros energijos rinkos liberalizavimas yra vienas iš Lietuvos įsipareigojimų ES. Dauguma šalių ES ir regione, kurio elektros rinkoje dalyvauja ir Lietuva, yra liberalizavusios elektros rinką buitiniams vartotojams. Estija šiuos įsipareigojimus jau įvykdė 2013 m., Latvija – 2015 m.

Ministerija atkreipia dėmesį, kad galutinę elektros energijos kainą vartotojui sudaro perdavimo, skirstymo, viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (VIAP), sisteminių paslaugų, elektros įsigijimo iš biržos ir tiekimo dalies kainos. Po elektros rinkos liberalizavimo persiuntimo paslaugos kainą, sisteminių paslaugų kainą bei VIAP ir toliau nustatys VERT, o tiekėjai konkuruos elektros tiekimo kainos dalyje.