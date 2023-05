Nuo liepos centralizuotas IT paslaugas gaus 136 valstybės institucijos

Valstybės informacinių technologijų (IT) infrastruktūros konsolidavimo procese nuo liepos dalyvaus ir centralizuotas IT paslaugas gaus jau 136 valstybės institucijos, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Vyriausybė trečiadienį pritarė naujų į procesą įtraukiamą institucijų sąrašui – bus konsoliduojama Finansų, Teisingumo, Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų ir jų valdymo sričių institucijų bei Vyriausybės institucijų IT infrastruktūra.

Ministrė Aušrinė Armonaitė teigė, kad įgyvendinus šią pertvarką gali būti sutaupyta daug lėšų.

„Institucijoms, kurių IT infrastruktūra konsoliduota, IT paslaugų kaina per šiuos metus sudarė apie 1 mln. eurų, o užbaigus šią pertvarką kasmet planuojama sutaupyti iki 30 proc. IRT (informacijos ir ryšių technologijų – BNS) infrastruktūrai įsigyti ir jos veikimui palaikyti skiriamų lėšų“, – pranešime sakė A. Armonaitė.

IT paslaugas valstybės institucijoms teikia Informacinės visuomenės plėtros komitetas.

IT infrastruktūros konsolidavimo procesą tikimasi užbaigti 2026 metais.