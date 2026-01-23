Netaršiems savivaldybių autobusams – 60 mln. eurų paramos

Nauji autobusai pakeis senus ir taršius autobusus.
„Skiriame 60 papildomų milijonų eurų patogesniam, modernesniam ir gamtai draugiškesniam viešajam transportui visoje Lietuvoje – ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose“, – pranešime teigė ministras Juras Taminskas.
50 mln. eurų skiriama 18-kos savivaldybių, kurios jau įgyvendino darnaus judumo mieste planus, vežėjams. Didžiausias galimas finansavimas vienam projektui – iki 5 mln. eurų.
Dar 10 mln. eurų skiriama mažesnių ir šių planų dar neįgyvendinusių 42 savivaldybių vežėjams, o maksimali suma vienam jų – iki 1 mln. eurų.
Finansavimas skiriamas iš 2021–2027 metų Europos Sąjungos investicijų programos lėšų. Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) paskelbė tris kvietimus vežėjams teikti paraiškas.
BNS 2024 metais rašė, kad privačių Vilniaus vežėjų elektra ir vandeniliu varomiems autobusams buvo skirta 36 mln. eurų.
Naujausi komentarai