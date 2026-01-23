 Netaršiems savivaldybių autobusams – 60 mln. eurų paramos

Netaršiems savivaldybių autobusams – 60 mln. eurų paramos

2026-01-23 11:53
BNS inf.

Susisiekimo ministerija skiria 60 mln. eurų Lietuvos viešojo transporto parko atnaujinimui – naujų elektra arba vandeniliu varomų autobusų įsigijimui, pranešė ministerija.

Netaršiems savivaldybių autobusams – 60 mln. eurų paramos
Netaršiems savivaldybių autobusams – 60 mln. eurų paramos / J. Kalinsko / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Nauji autobusai pakeis senus ir taršius autobusus.

„Skiriame 60 papildomų milijonų eurų patogesniam, modernesniam ir gamtai draugiškesniam viešajam transportui visoje Lietuvoje – ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose“, – pranešime teigė ministras Juras Taminskas.

50 mln. eurų skiriama 18-kos savivaldybių, kurios jau įgyvendino darnaus judumo mieste planus,  vežėjams. Didžiausias galimas finansavimas vienam projektui – iki 5 mln. eurų.

Dar 10 mln. eurų skiriama mažesnių ir šių planų dar neįgyvendinusių 42 savivaldybių vežėjams, o maksimali suma vienam jų – iki 1 mln. eurų.

Finansavimas skiriamas iš 2021–2027 metų Europos Sąjungos investicijų programos lėšų. Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) paskelbė tris kvietimus vežėjams teikti paraiškas.

BNS 2024 metais rašė, kad privačių Vilniaus vežėjų elektra ir vandeniliu varomiems autobusams buvo skirta 36 mln. eurų.

Šiame straipsnyje:
finansavimas
netaršus transportas
viešasis transportas
avivaldybių autobusai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų