Skrydžių į Baltarusiją draudimas kojos nepakišo: lietuviai rado, kaip išvengti didelių nuostolių

Kai kurioms Europos Sąjungos šalims uždraudus savo avialinijoms skristi per Baltarusijos erdvę, buvo baiminamasi, kad tai paveiks skrydžių srautus ir Lietuvoje. Tačiau anaiptol – skaičiai gerina rekordus. Ypač padaugėjo tranzitinių skrydžių. Daugiau skrydžių – daugiau mokesčių Lietuvai. Vilniaus oro uostas, uždraudus skristi baltarusiams, nors ir prarado dalį skrydžių, tačiau žada atsitiesti su naujomis kryptimis, praneša LNK.

„Praėjusią savaitę mūsų skrydžių vadovai aptarnavo daugiau nei 2 tūkst. skrydžių ir tai buvo pati sėkmingiausia savaitė visos pandemijos metu“, – sakė „Oro navigacijos“ komunikacijos vadovė Lina Nuobarienė.

Tai yra du kartus daugiau nei praėjusiais metais.

„Tas skaičiaus didėjimas gali būti vertinamas įvairiai. Vienos kompanijos tiesiog didino savo apimtis, o kitų skrydžių didėjimas yra tiesiogiai susijęs su Baltarusijos oro erdvės vengimu“, – teigė L. Nuobarienė.

Vasaros kelionės, lengvėjantis karantinas taip pat lemia išaugusius skrydžių srautus. Bet praėjusios savaitės skaičius neabejotinai lėmė užsienio sprendimas vengti Baltarusijos erdvės.

„Tranzitiniai skrydžiai yra tie, kur lėktuvas nesileidžia jokiame šalies oro uoste, tiesiog praskrenda Lietuvos oro erdve. Ir kuo sunkesnis skrenda, kuo ilgiau skrenda, tuo daugiau tranzito rinkliavų mes susirenkame“, – kalbėjo „Oro navigacijos“ komunikacijos vadovė.

Kiek kitokie – ne tranzitinių skrydžių skaičiai. Uždarius Lietuvos erdvę Baltarusijos avialinijoms, mūsų oro uostai skaičiuoja, kad per metus galėtų netekti 700 tūkst. eurų, t.y. kelių procentų iš aviacinės veiklos gaunamų pajamų. Baltarusių orlaiviai Vilniuje kildavo ir leisdavosi dukart per dieną. Per savaitę perveždavo 1,5 tūkst. keleivių. Tikimasi praradimus kompensuoti naujomis skrydžių kryptimis.

„Labai didelės įtakos iš tikrųjų nebuvo, kadangi jau vien birželio mėnesį mes planuojame atnaujinti apie 80 maršrutų. Tai, panašu, kad skrydžių atsigavimas birželio mėnesį turėtų prasidėti“, – sakė Aurimas Stikliūnas, Lietuvos oro uostų aviacinių paslaugų skyriaus vadovas.

Aviacijos ekspertai sakė, kad dar anksti vertinti sankcijų Baltarusijai nuostolius ar naudą Lietuvai. „Sunku vienareikšmiškai atsakyti. Tas efektas yra dvejopas ir, matyt, čia reikia sudėtingų kalkuliacijų, kad įvertintume tiksliai. Vienoje vietoje buvo pralošta, kitoje vietoje išlošta“, – aiškino aviacijos ekspertas Vidas Kaupelis.

Prognozavę, kad po pandemijos aviacijos industrijai atsigauti prireiks ne vienerių metų, dabar ekspertai sako matantys greitesnio atsigavimo ženklų.

„Aviacijos industrijoje apskritai yra artėjančio atsigavimo nuotaikos. Skiepai akivaizdžiai veikia, COVID-19 sergamumo rodikliai gerėja, baimė, kad vis atsirandančios naujos mutacijos neleis skiepijant rinkai atsigauti, vis dėlto nepasitvirtino“, – teigė V. Kaupelis.

Gegužę, palyginti su ankstesniais metais, padidėjo keliaujančiųjų užsakomaisiais skrydžiais. Ankstesniais metais jie sudarė 10–15 procentų, o dabar toks skrydis – kas ketvirtas.