Nepateikusiems deklaracijų dėl per didelio pritaikyto NPD – apribojimai

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) 57 tūkst. gyventojų, kurie turi pateikti metinę pajamų deklaraciją dėl per didelio pritaikyto metinio nepamokestinamojo pajamų dydžio (NPD), tačiau to dar nepadarė, siunčia išankstinius priminimus. VMI duomenimis, per dideliu nei priklauso NPD pernai pasinaudojo 196 tūkst. šalies gyventojų, iš jų deklaracijas iki šios dienos jau pateikė 139 tūkst. gyventojų.