Nedarbo lygis Lietuvoje per ketvirtį išaugo 1,3 punkto

Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus nedarbo lygis padidėjo 1,4 punkto, remdamasi Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis, pranešė Valstybės duomenų agentūra.

Vyrų nedarbo lygis pirmąjį ketvirtį buvo 7,8 proc., moterų – 7,6 proc. Jaunimo (15–24 metų) nedarbo lygis siekė 16,1 proc., per ketvirtį jis padidėjo 3,7 punkto, per metus – 3,4 punkto.

Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį padidėjo iki 3 proc., o per metus jis augo 0,4 punkto.

Pirmąjį ketvirtį buvo 116,4 tūkst. bedarbių, iš jų 15–24 metų – 15,1 tūkst. Per ketvirtį bedarbių skaičius padidėjo 19,9 tūkst. Ilgalaikių bedarbių buvo 44,9 tūkst., arba 38,6 proc. visų bedarbių. Per ketvirtį jų skaičius padidėjo 8,3 tūkst., per metus – 6,4 tūkst.

Gyventojų užimtumo lygis pirmąjį ketvirtį buvo 71,5 proc., per ketvirtį jis sumažėjo 1,3 punkto, per metus – 1,1 punkto. Moterų užimtumo lygis buvo 1,1 punkto žemesnis už vyrų.

Jaunimo (15–24 metų) užimtumo lygis siekė 28,5 proc., per ketvirtį sumažėjo 2,5 punkto, per metus – 3,8 punkto. 55–64 metų gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį sumažėjo 2,1 punkto ir pirmąjį ketvirtį siekė 67,4 proc.

Darbo jėgai priskiriamų asmenų buvo 1,51 mln., dirbo ar turėjo darbą 1,39 mln. gyventojų, 918 tūkst. buvo ekonomiškai neaktyvūs, iš jų 59 proc. – senatvės pensijos gavėjai, 16,7 proc. – besimokantis jaunimas.