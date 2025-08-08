Naujakurių nesėkmės: svarbiausi patarimai prieš įsikraustant į naują būstą

Kaip tokių nesklandumų išvengti ir ką, prieš įsikraustant į naują būstą, privalo žinoti kiekvienas, pasakojo „Realco“ NT priežiūros ir garantinės tarnybos vadovas Andrius Sugintas.
– Kokie dažniausi iššūkiai kyla gyventojams, kai jie renkasi arba jau atvyksta apsižiūrėti, įsikraustyti?
– Pasitaiko visokių smulkmenų. Būsto įsigijimas pats iš savęs yra sudėtingas procesas. Yra įvairūs banko finansavimo klausimai, apžiūros. Reikia visada įsitikinti ir suprasti, kaip kokybiškai yra pastatytas turtas, į kurį ketinate įsikraustyti artimiausiu metu. Reikia pasirūpinti daugeliu smulkmenų.
– Tai kokie svarbiausi punktai, kuriuos turime apžiūrėti, kai renkamės būstą?
– Pirmiausia siūlyčiau pradėti apžiūrą nuo įėjimo durų. Tai yra ta vieta, per kurią patenkate į būstą. Reiktų pasižiūrėti, kaip durys atrodo vizualiai, ar nėra kokių nors pažeidimų. Jos turėtų būti gražios, tvarkingos, nepažeistos ir neapibraižytos. Rankenos turi būti tinkamai veikiančios – turi užsirakinti, atsirakinti, nusilenkti. Tai yra iš esmės jūsų saugumas.
Taip pat rekomenduočiau atkreipti dėmesį į durų apvadus, kaip jie atrodo iš išorės. Dažnu atveju, kai kaimynai daro remontą, jie gali būti apdaužyti statybinių medžiagų transportavimo metu.
– O defektai gali būti praktiškai bet kur?
– Taip, jie gali būti bet kur. Taip pat kiekvienas butas turi bazines inžinerines sistemas – elektros skydelį, telefonspynę. Reiktų atkreipti dėmesį į tai, ar yra aiškinamoji schema, ar yra sunumeruoti įvadiniai automatai, ar yra aiškiai išskirtos visos vietos, kur kas įsijungia ir panašiai. Telefonspynės dažnai nėra pateikiamos statytojo apžiūros laikotarpiu. Jos įdedamos į notarinę dėžutę. Joje yra tam tikrų dokumentų, su kuriais susipažinus galima palengvinti savo remonto darbus, jeigu tokių atsirastų.
Kalbant apie langus, nieko ypatingo nėra. Reikia nebent tik vizualiai apžiūrėti stiklo paketus. Jie gali būti pažeisti statybų metu – gali būti subraižyti, apgadinti kokiomis cheminėmis medžiagomis juos valant ir plaunant. Langai turėtų būti visiškai skaidrūs, permatomi. Apžiūrą reiktų daryti ne saulėtoje pusėje, palaukti vakaro, kad į langus nešviestų tiesioginiai saulės spinduliai. Apžiūrą reikėtų daryti iš 2–3 metrų atstumo. Jeigu tokiu atstumu nieko nematote, tai reiškia, kad su langu viskas gerai, su stiklo paketais yra gerai.
Taip pat reikia įsitikinti, kaip varstosi langai. Jis turėtų lengvai pasukus rankeną atsidaryti ir užsidaryti. Dažnai langai turi dvi varstymo kryptis, rekomenduoju pasižiūrėti jas abi. Bet jeigu tokiu būdu įsitikinome, kad viskas gerai, tai su langu viskas bus gerai. Žinoma, yra niuansas, kad langus periodiškai reikia reguliuoti, nes jie bėgant laikui turi tendenciją išsireguliuoti. Bet tai jau nėra garantinis dalykas, o eksploatacinis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kiek galioja dabartiniais laikais naujo būsto garantija?
– Garantijos yra kelių tipų. Pagrindinės garantijos yra 5, 10, 20 metų. Penkių metų garantija yra visiems bendrastatybiniams darbams, kuriuos jūs matote neatlikdami ardymo darbų. Paslėptiems defektams yra 10 metų garantija. Egzistuoja dar viena sritis – tyčia nuslėpti defektai, įrodžius, kad jie tokie yra, garantija gali būti taip pat atliekama iš statytojo pusės.
– O kaip dėl parkingo?
– Reiktų pažymėti, kad dabartinė parkavimo vieta nebėra tiesiog parkavimo vieta. Statytojai dažniausiai pagalvoja apie tokius dalykus kaip elektromobilių krovimas. Tarkime, yra standartinė požeminė parkavimo vieta, kur stovės automobilis, ir jau iš karto pagalvota apie tam tikras komunikacijas ir jų atvedimą. Toks metalinis elementas yra suformuotas taip, kad į jį būtų galima įsistatyti ir krovimo stotelę. Statytojas, bedarant turto apžiūrą, papasakos apie tai, kaip turi būti parkavimo vietoje atvedami laidai, iš kur jie atvedami, kur yra jūsų elektros apskaitos prietaisas ir kaip visa tai atlikti bei realizuoti.
