Analitikai: valstybė neturėtų kompensuoti „Perlo Energijos“ klientų nuostolių

„Manau, kad tai yra klaida – kompensuoti bet kokius tariamus nuostolius iš valstybės biudžeto – iš visų mokesčių mokėtojų, mes susimetame ir apmokame kažkieno klaidas ar žioplumą. (...) Šioje situacijoje nematau, kodėl valstybė, visi mokesčių mokėtojai turėtų sumokėti tiems, kurie negavo nepagrįstai pažadėtos pigesnės elektros energijos, kurios rinkoje nėra“, – BNS penktadienį sakė „Swedbank“ analitikas Nerijus Mačiulis.

Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas sako, kad energetikos ministro siūlymas „Perlo Energijos“ vartotojams kompensuoti galimus nuostolius visų mokesčių mokėtojų sąskaita yra politinis ir neteisingas kitų vartotojų atžvilgiu.

„Be abejo, šitoje situacijoje politinis momentas yra aktualus, nes bandoma savotiškai reabilituoti įstrigusį elektros liberalizavimą, kita vertus, klausimas yra – kodėl „Perlo Energijos“ klientus permetus į garantinį aptarnavimą dar papildomai būtų mokamos kompensacijos, nes tada ekonominė logika pradeda atrodyti keistai: vieni moka didesnę, kiti mažesnę kainą, bet realiai susimokėsime visi kartu“, – BNS sakė finansų analitikas.

„Lygiai taip pat trečiojo etapo liberalizavimo nukėlimas atrodo keistai, nes panašu, kad pastariesiems elektros kaina bus dirbtinai išlaikoma žema, tai gausis taip, kad pirmojo ir antrojo etapo žmonės mokės už trečiuosius“, – pridūrė M. Dubnikovas.

N. Mačiulio teigimu, „Perlo Energijos“ klientai nuostolių nepatyrė, tiesiog liko neišpildytas jiems duotas pažadas gauti pigesnės elektros, tačiau dabartinėje situacijoje vartotojai turi saugias, nors ir ne tokias pigias alternatyvas.

„Vartotojai, kurie pasirašė sutartis su „Perlu Energija“, nuostolių nepatyrė. Jie tiesiog nelaimėjo, jie tikėjosi pigios elektros, bet tos pigios elektros nėra – „Perlas Energija“ negali jos pagaminti, negali niekur rinkoje nusipirkti, jų nepagrįstas pažadas lieka neišpildytas. Ir čia visi vartotojai turi puikias alternatyvas nusipirkti ir fiksuoti kainas galbūt ne tokiomis geromis sąlygomis, bet, mačiau, siūlo konkurentai kažką panašaus, apčiuopiamo, palyginamo ir turėti saugų, nors ne tokį pigų elektros tiekimą“, – kalbėjo N. Mačiulis.

Ekonomistas teigė sutinkantis, kad atsakomybę už pažadus turi prisiimti „Perlas Energija“, tačiau valstybės pinigai tam neturėtų būti naudojami.

„Įmonė, visas akcininkų kapitalas turi būti panaudotas tiems nepagrįstiems lūkesčiams, bet valstybė neturėtų naudoti viešųjų išteklių šiam tikslui“, – kalbėjo N. Mačiulis.

Tuo metu SEB ekonomisto Tado Povilausko nuomone, žadėdama kompensacijas „Perlo Energijos“ klientams valdžia tiesiog gesina gaisrą – bando minimizuoti tiek ekonominius, tiek politinius nuostolius.

„Perlo Energijos“ veiklos sustabdymas yra dramblys kambaryje – praktinė problema, kurią reikia spręsti, nes 180 tūkst. vartotojų yra daug, todėl valdžia nori ir parodyti rūpestį jais, o kartu jos tikslas turbūt yra, kad papildomų išlaidų poreikis būtų minimalus. Ar tai pavyks suderinti – nežinau, nes kiekvienas naujas veiksmas šioje situacijoje ją vis labiau komplikuoja“, – sakė T. Povilauskas.

„Energetikos ministerija kasdien skelbia po naujieną, kuri prieštarauja ankstesnei – painiojasi, panašu, kad valdžia nėra pasiskaičiavusi, kiek gali reikėti tų pinigų kompensacijoms“, – pridūrė ekonomistas.

Valstybės protekcijos neįžvelgia

M. Dubnikovas sako nežinantis, kodėl ministras siūlo valstybinį tiekimą ir kompensacijas tuo metu, kai rinkoje yra kitų tiekėjų, o vartotojai įrodė, kad geba rinktis.

„Situacija klostosi gana įdomiai, vartotojai tarsi priglaudžiami į garantuotą tiekimą ir jiems dar siūloma kompensacija tuo metu, kai įmonė dar veikia, egzistuoja. Nežinau, kodėl toks sprendimas daromas, nes rinkoje yra tiekėjų, kurie galėtų perimti vartotojus, plius vartotojai rodo, kad geba pasirinkti tą tiekėją, nes jie jau buvo tai padarę pirmojo ir antrojo etapo metu. Tai gali būti laikinas sprendimas, kad būtų užtikrintas tiekimas“, – penktadienį BNS sakė jis.

Vis dėlto M. Dubnikovas sako neįžvelgiantis valstybės pasinaudojimo padėtimi ar vieno tiekėjo protekcijos: „Šiandien tam per mažai duomenų, kad įvertintume tą aspektą, kad kažkas kažkuo naudojasi“.

Jo manymu, valstybė su elektros tiekimo ir kompensacijų siūlymais gali bandyti sušvelninti, jo nuomone, didžiulę žalą, kurią patyrė rinkos liberalizavimo procesas.

„Manau, kad bandoma padaryti kaip įmanoma mažesnę žalą. Vienas aspektas – patiems vartotojams dėl tiekimo, antras – bandoma išvengti dar didesnės žalos rinkos liberalizavimui, kuris dabar jau yra labai stipriai „apdaužytas“ atrodo: dėl smarkiai išaugusios kainos ir dėl „Perlo Energijos“ veiklos stabdymo. Tai bandoma minimizuoti šalutinį efektą“, – BNS sakė M. Dubnikovas.

Ketvirtadienį „Perlas Energija“ paskelbė stabdanti veiklą, elektrą klientams ji tieks iki rugpjūčio 31 dienos, o naują tiekėją jie turi pasirinkti iki rugpjūčio 28 dienos. Įmonės vadovo Viliaus Juraičio teigimu, įmonė jiems kompensuos kainų skirtumą, jeigu pagal naujas sutartis elektra bus brangesnė.

Tuo metu energetikos ministras Dainius Kreivys netrukus po to pranešė, kad Vyriausybė skirs dalines kompensacijas „Perlo Energijos“ klientams – anot jo, kito tiekėjo nepasirinkusiems vartotojams iki spalio 1 dienos bus tiekiama elektra iš garantinio tiekimo už kainą, artimą visuomeniniam tiekimui, o skirtumas tarp garantinio ir visuomeninio tiekimo kainos bus padengtas iš valstybės biudžeto.

Be to, pasak D. Kreivio, rugsėjį Seimui priėmus Elektros energetikos įstatymo pataisas, „Perlo Energijos“ klientai – pirmojo ir antrojo etapo rinkos liberalizavimo etapo vartotojai – nuo spalio 1 dienos iki Naujųjų metų gaus elektrą iš visuomeninio tiekėjo „Igničio“. Per tą laiką jie galės pasirinkti nepriklausomą tiekėją.

Kol kas ministerija negali pasakyti, kokios sumos reikėtų rugsėjį mokamoms kompensacijoms. Be to, dėl rinkos ir vartotojų mokamų kainų skirtumo susikaupusią didesnę jų skolą „Igničiui“ už visuomeninį tiekimą ketvirtąjį šių metų ketvirtį ateityje, tikėtina, turės padengti likę įmonės vartotojai.

Visuomeninio tiekimo kaina antrąjį šių metų pusmetį siekia 33 centus už kWh, o su valstybės kompensacija – 24 centus. Garantinio tiekimo kaina priklauso nuo elektros kainos biržoje – šį mėnesį ji svyruoja apie 50 centų už kWh, prie jos dar pridedamas 25 proc. priedas.