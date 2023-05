Siekiant užkardyti galimus tarptautinių sankcijų apėjimus ir reaguojant į prekybos su atskiromis trečiosiomis šalimis augimą, Lietuvos muitinė griežčiau kontroliuos sankcionuotų prekių eksportą į trečiąsias šalis per Rusiją ir Baltarusiją.

Griežtesnė kontrolė Lietuvoje ir jos pasienyje su Rusija ir Baltarusija bus taikoma nuo birželio 5 dienos, trečiadienį pranešė muitinė.

Verslo atstovams ji rekomenduoja prieš eksportuojant sankcionuojamas prekes, priimant jas vežti, teikiant logistikos ar tokių prekių deklaravimo muitinėje paslaugas įsitikinti, kad prekės bus tik vežamos tranzitu per Rusiją ar Baltarusiją ir nėra skirtos naudoti šiose šalyse.

Siekiant įsitikinti, kaip laikomasi šių reikalavimų, muitinė reikalaus papildomų įrodymų, kad prekės nebus parduodamos, jų savininkai nebus keičiami po jų eksporto iš Europos Sąjungos, taip pat, kad prekių tranzitas per Rusiją ar Baltarusiją yra tik dalis viso maršruto.

Įmonės turės įrodyti, kad tranzito per Rusiją ar Baltarusiją metu prekės nebus perparduodamos, perdirbamos, sandėliuojamos, perkraunamos į kitą transporto priemonę, be to, jas turi būti įmanoma identifikuoti, kad muitinė galėtų nustatyti, ar jos nėra priskirtinos dvejopo naudojimo prekėms.

Eksportuotojas turės įrodyti, kad turi informaciją apie prekių galutinį naudotoją ir galutinį naudojimą trečiojoje šalyje.

Nepateikus įrodymų, prekės nebus išleistos iš Europos Sąjungos.