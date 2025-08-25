Motuzas: šis įsipareigojimas bus numatytas Vyriausybės programoje

Jo teigimu, naujos koalicijos sutartyje yra ryškus akcentas „į Lietuvos saugumą“.
Pirmadienį socialdemokratų, „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovų pasirašytoje sutartyje numatomas įsipareigojimas užtikrinti gynybos finansavimą, „atitinkantį Lietuvos kariuomenės karinį patarimo poreikį bei reikiamą šalies gynybą garantuojantį nekarinių sektorių finansavimą“.
Tačiau joje nenurodytas konkretus finansavimo rodiklis.
Pasak socialdemokratų seniūno, konkretus įsipareigojimas dėl krašto apsaugos finansavimo bus įrašytas į Vyriausybės programą.
„Mes įrašome koalicijos sutartyje papildomą punktą, kad Vyriausybės programos įsipareigojimai yra neatskiriama koalicinės sutarties dalis arba atvirkščiai“, – pabrėžė R. Motuzas.
BNS rašė, kad Valstybės gynimo taryba yra nusprendusi, jog vystant nacionalinę diviziją, įsigyjant naują techniką ir ruošiantis Vokietijos brigados priėmimui, Lietuva krašto apsaugai iki 2030-ųjų papildomai turi skirti 12–13 mlrd. eurų. Tai kilstelėtų finansavimą gynybai iki 5–6 proc. BVP.
Po naujos koalicinės sutarties pasirašymo ir socdemės Ingos Ruginienės paskyrimo į premjerus bus rengiama ir nauja Vyriausybės programa.
