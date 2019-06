Mokesčių amnestijos nauda – bent 28 mln. eurų

Kovai su „šešėlio“ mažinimu skirta mokesčių amnestija paskelbta sausį ir baigiasi liepos 1 dieną. Daugiau tokių kampanijų neplanuojama.

„VMI neidentifikuoja asmenų, kurie pasinaudoja galimybe atsiskleisti – deklaracijos priimamos bendrąja tvarka. Vis dėlto VMI vertina išvestinius rodiklius: deklaracijų tikslinimo pokytį, kuris palyginti su praėjusiais metais (...) išaugo 45 proc., o tai yra 28 mln. eurų mokesčių“, – BNS komentavo inspekcijos Teisės departamento direktorė Rasa Virvilienė.

Nuo metų pradžios apie 850 gyventojų ir įmonių pasinaudojo galimybe „prisiminti“ anksčiau pamirštus mokesčius ir sudarė daugiau nei 7,3 mln. eurų skolų mokėjimo grafikus.

„Didžiausia suma, kuriai periodinių mokėjimų grafiką sudarė įmonė, yra apie 632,10 tūkst. eurų, o gyventojas – 210,7 tūkst. eurų“, – teigė R. Virvilienė.

Papildomai deklaruotus mokesčius reikia sumokėti per 20 dienų, o jei šis laikas per trumpas, galima pagal grafiką sumokėti per 2 metus be jokių palūkanų.

Atleidimas nuo baudų ir delspinigių negalioja deklaruotoms pajamoms iš neteisėtos veiklos.

Nepasinaudojus galimybe atsiskleisti ir nustačius įstatymų pažeidimų, VMI žada taikyti ne tik delspinigius, bet ir skirti gerokai didesnes baudas. Mokesčių mokėtojai rizikuoja pakliūti į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą.