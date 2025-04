Ministrė: mes nuolatos mažiname išlaidas

„Vienas iš mūsų tikslų yra iškomunikuoti, kad taupymas vyks per procesų tobulinimą, bet ne per darbuotojų mažinimą ar jų atlyginimų kėlimo stabdymą, ne per paslaugų kokybės sumažinimą. Paslaugų kiekis, prieinamumas yra mūsų prioritetas“, – penktadienį, po susitikimo Amerikos verslo rūmų nariais Lietuvoje, žurnalistams teigė I. Ruginienė.

Anot jos, SADM jau sausį pradėjo taupymo programas, kas leido 300 tūkst. eurų sumažinti „Sodros“ išlaidas.

„Mes nuolatos mažiname išlaidas. Tai darėme nelaukdami šio raginimo. Jau nuo sausio mėn. padarėme tam tikrus pokyčius „Sodroje“, taip sutaupėme jau 300 tūkst. eurų. Labai rimtai žiūrime į visus procesus, su kuriais susiduriame kiekvieną dieną darbuotojai ir klientai. Ir jų optimizavimas yra labai svarbu“, – kalbėjo ji.

Kaip trečiadienį žurnalistams teigė finansų ministras Rimantas Šadžius, visos ministerijos, išskyrus Krašto apsaugos ministeriją, yra įpareigotos iki 2026 m. sumažinti išlaidas 5 proc. Tačiau, kaip aiškino ministras, išlaidų mažinimas nebus daromas naikinant socialines išmokas ar institucijų suteikiamas paslaugas.

Dar kovo mėn. Vyriausybė patvirtino 2026-2028 metų biudžeto patvirtinimo įstatymo projekto rengimo planą. Jame ministerijoms iškeltas tikslas susimažinti išlaidas, tokiu būdu prisidedant prie gynybos tinkamo finansavimo užtikrinimo.