 Ministras: žadėta kainų stebėsena nedavė jokio rezultato

Ministras: žadėta kainų stebėsena nedavė jokio rezultato

Maisto tarybos nebeliks?
2026-08-26 11:03
BNS inf.

2025-ųjų pradžioje socialdemokrato Gintauto Palucko Vyriausybės įkurtos Maisto tarybos turėtų nebelikti. 

Kęstutis Mažeika
Kęstutis Mažeika / P. Adamovič / BNS nuotr.

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Joje, taip pat Žemės ūkio mokslo taryboje nagrinėti mokslo, žemės ūkio ir maisto bei kaimo plėtros klausimai būtų perduoti Žemės ūkio ministerijos kolegijai – ministro patariamajai institucijai, trečiadienį pranešė ministerija.

Pasak jos, sujungus pajėgas į kolegiją nebus dubliuojama veikla, bus sutelkti geriausi ekspertai, koordinuotai teikiami pasiūlymai ministrui. Tam būtini teisės aktai jau rengiami, teigiama pranešime.

Į kolegijos posėdžius bus kviečiami socialinių partnerių, žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros, mokslo, studijų, švietimo, inovacijų, maisto tiekimo grandinės dalyvių ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai, kurie galės teikti savo siūlymus.

Ministras Kęstutis Mažeika interviu BNS yra sakęs, kad Maisto taryba nenuveikė nė vieno praktinio darbo, o žadėta kainų stebėsena nedavė jokio rezultato.

BNS rašė, kad pernai vasarį darbą pradėjus naujai sukurtai Maisto tarybai tuometinis žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas sakė, jog siekiant mažinti maisto kainas taryba darbą pradėjo nuo maisto grandinės analizės – ją išanalizavusi taryba galėtų teikti siūlymus, kaip mažinti maisto kainas.

Šiemet vasarį skelbta, jog tarybai nerandant sprendimo, kaip mažinti maisto kainas, tuometinė premjerė Inga Ruginienė sakė, jog taryba turėtų susitikti dažniau ir dirbti aktyviau.

Maisto taryboje dirbo 27 nariai – ministerijų, Vyriausybės, žemdirbių, perdirbėjų, prekybininkų, universitetų, Vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovai.

Vyriausybės teigimu, taryba skirta stebėti maisto kainų pokyčius bei teikti pasiūlymus, kaip jas sumažinti. 

Šiame straipsnyje:
Gintautas Paluckas
Vyriausybė
Maisto taryba
naikinti tarybą
Kęstutis Mažeika
maisto kainos

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