Ministras: sausį gauti 464 mln. eurų iš RRF plano bus įlieti į ekonomiką ir investicijas

„Trečiadienį gausime mokėjimą už 4-ąjį mokėjimo prašymą pateiktą – 464 mln. eurų bus įlieta į Lietuvos ekonomiką ir investicijas“, – trečiadienį Finansų ministerijoje žurnalistams sakė K. Vaitiekūnas.
Anot jo, būtent šis mokėjimas buvo gautas už rodiklius, susijusius su mokestinėmis reformomis ir tai įrodo, kad praėjusio pavasario sesijoje Seimo įgyvendinta mokesčių reforma buvo sėkminga.
„Su šiuo mokėjimo prašymu galime pasigirti, kad Finansų ministerijos reforminiai rodikliai, susiję su mokestiniais pakeitimais, kurie buvo įstrigę kuriam laikui – yra įgyvendinti ir EK juos pripažino tinkamais ir pakankamais“, – tikino K. Vaitiekūnas.
„Klausimas buvo gana politiškai jautrus – ar Lietuvai pavyks įgyvendinti ir gauti mokėjimą už mokestinius pakeitimus. Gerosios naujienos mus pasiekė, didžioji dalis pinigų mus pasieks ir rodikliai bus įgyvendinti. Galime konstatuoti, kad RRF planas, kuris anksčiau strigo, pernai išjudėjo“, – teigė finansų ministras.
Pasak ministerijos, visa ketvirtojo mokėjimo prašymo suma sudarė 598 mln. eurų (arba 515 mln. eurų atskaičius avansus) už 40 rodiklių. EK įvertino, kad 39 rodikliai pasiekti visa apimtimi, o vienas rodiklis pasiektas iš dalies, todėl pirmuoju etapu Lietuvai išmokama 464 mln. eurų suma.
Tiesa, teigiama, kad Lietuva sausio 8 d. pateikė informaciją ir įrodančius dokumentus EK, kad paskutinis rodiklis pasiektas visa apimtimi, tad 51 mln. euro mokėjimo už šią dalį tikimasi sulaukti po įprastine tvarka vyksiančio įvertinimo EK ir Europos Sąjungos (ES) Tarybos komitetuose.
„Prie mokestinių rodiklių esanti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) dalis taip pat yra atlikta ir mokėjimas už ją bus gautas šiek tiek vėliau. Įstatymo pakeitimai buvo atlikti praėjusioje Seimo sesijoje, kai kiti mokestiniai pakeitimai buvo įvykdyti pavasarį“, – teigė K. Vaitiekūnas.
Jo teigimu, dabar laukiama įvertinimo dėl pernai gruodžio 8 d. pateikto ir penktojo mokėjimo prašymo, kuris apima 5 paskolos mokėjimo dalies rodiklius. Visa penktojo mokėjimo prašymo suma – 387,9 mln. eurų arba 360 mln. eurų atskaičius avansą.
„Dabar lauksime įvertinimo dėl 5-ojo mokėjimo prašymo, kurį sudaro apie 300 mln. eurų. Šis prašymas susijęs su nacionalinio plėtros banko ILTE veiklomis, paskoliniais rodikliais“, – sakė finansų ministras.
Tikimasi, kad Komisija sprendimą dėl penktojo RRF mokėjimo pateiks vasario mėnesį, o lėšos Lietuvą pasieks pavasarį.
Gruodžio duomenimis, Lietuva yra pasiekusi daugiau nei pusę RRF plano rodiklių – 123 iš 216, yra įgyvendinusi 73 iš 78 reformų veiksmus ir 50 iš 138 investicijų.
Šiuo metu Lietuva yra gavusi 1,82 mlrd. eurų RRF plano lėšų (47,27 proc.), iš jų 1,06 mlrd. eurų subsidijų ir dar 0,76 mlrd. eurų paskolos.
Gavus ketvirtajame mokėjimo prašyme numatytą sumą, Lietuvai bus skirta 2,3 mlrd. eurų numatytų RRF lėšų (60,6 proc.)
Lietuvai skirta RRF plano dalis „Naujos kartos Lietuva“ (NKL) šaliai iš viso numato 3,8 mlrd. eurų lėšų.
