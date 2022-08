Ministerija: „Perlo Energijos“ klientai už elektrą iki sausio turėtų mokėti 24 centus

Jiems rugsėjį pagal šiuo metu galiojantį įstatymą bus užtikrinamas garantinis tiekimas, kurio tarifai priklauso nuo biržos kainų, o vėliau – spalio-gruodžio mėnesiais, iki spalio 1-osios priėmus įstatymo pataisas, jie būtų perkelti į visuomeninį tiekimą.

Pasak Energetikos ministerijos, pagal rugpjūčio 1–17 dienų „Nord Pool Spot“ biržos kainas garantinio tiekimo kaina rugsėjo mėnesį gali siekti 74 centus už kWh ar daugiau (be 9 centų valstybės kompensacijos), be to, dar skaičiuojamas 25 proc. priedas.

Ministerijos teigimu, kol nepriimtos Elektros energetikos įstatymo pataisos, „Perlo Energijos“ klientai mokėtų kur kas daugiau nei kiti vartotojai, todėl jiems siūloma kompensuoti skirtumą tarp garantinio ir visuomeninio tiekimo kainos – iki 24 centų, rašoma įstatymo pataisų aiškinamajame rašte.

Be to, ministerija siūlo „Perlo Energijos“ klientus trims paskutiniams šių metų mėnesiams (jeigu pataisos būtų priimtos iki spalio) perkelti į visuomeninį tiekimą, kurį užtikrina valstybės kontroliuojama bendrovė „Ignitis“. Jos standartinis vienos laiko zonos tarifas iki šių metų pabaigos yra 33 centai, o su 9 centų kompensacija – 24 centai.

Tokius siūlymus ministerija teikia viešai paskelbtame Elektros energetikos įstatymo pakeitimų projekte.

Dabar įstatymas nustato, kad dalinis kompensavimas negali būti didesnis kaip 60 proc. galutinės elektros kainos. Todėl siūloma jį pataisyti, kad jis negalėtų būti didesnis kaip 60 proc. galutinės kainos, taikomos buitiniams vartotojams.

Šios nuostatos taip pat turėtų būti taikomos ir ūkininkams, turintiems teisę į buitiniams vartotojams nustatytas kainas ir tarifus.

Kiek konkrečiai papildomam kompensavimui reikės valstybės biudžeto lėšų, bus patikslinta vėliau, teigia ministerija.

Energetikos ministras Dainius Kreivys ketvirtadienį pranešė, kad Vyriausybė skirs dalines kompensacijas „Perlo Energijos“ klientams. Anot jo, pirmo ir antro rinkos liberalizavimo etapo įmonės klientai iki rugsėjo 1-osios gali pasirinkti kitą tiekėją, o to nepadarius jiems iki spalio 1 dienos bus tiekiama garantinio tiekimo elektra už kainą, artimą visuomeninio tiekimo kainai.

Jis taip pat pranešė, kad priėmus Elektros energetikos įstatymo pataisas, šie įmonės klientai nuo spalio iki Naujųjų metų gaus elektrą iš visuomeninio tiekėjo „Igničio“. Per tą laiką jie galės pasirinkti nepriklausomą tiekėją.

„Perlo Energijos“ vadovas Vilius Juraitis ketvirtadienį žadėjo, kad įmonė kompensuos kitą tiekėją pasirinkusiems klientams kainų skirtumą, jeigu pagal naujas sutartis elektra bus brangesnė.

Beveik 180 tūkst. klientų turinčiai „Perlui Energijai“ rugpjūčio 5 dieną atsisakius vykdyti fiksuotos kainos sutartis, kiti nepriklausomi tiekėjai pasiūlė bendrovės klientams pasirašyti sutartis su jais.

Nepriklausoma tiekėja „Ignitis“ siūlo iki rugpjūčio 28 dienos pasirašyti sutartį, pagal kurią rugsėjį–gruodį vienos laiko zonos planą pasirinkusiems kilovatvalandė kainuotų 33 centus (24 centus – su valstybės kompensacija), nuo 2023 metų – 39,5 cento (be kompensacijos).

„Elektrum Lietuva“ „Perlo Energijos“ vartotojams siūlo pasirašyti 36 mėnesių trukmės sutartis su fiksuota 38,3 cento kaina (be valstybės kompensacijos), o su ja rugsėjį–gruodį reikėtų mokėti 29,3 cento.

„Enefit“ jiems siūlo 6 metus tiekti elektrą po 33 centus (su kompensacija – 24 centus), tačiau toks tarifas galiotų tik iki rugpjūčio 18 dienos sudarius sutartį internetu ir pateikus nuolaidos kodą.

Prieš dvi savaites apie fiksuotos kainos sutarčių nutraukimą maždaug 180 tūkst. klientų pranešusi „Perlas Energija“ ketvirtadienį pranešė stabdanti veiklą: elektrą klientams ji tieks iki rugpjūčio 31 dienos, o naują tiekėją jie turi pasirinkti iki rugpjūčio 28 dienos.

Pasak įmonės vadovo V. Juraičio, iki ketvirtadienio buvo nutraukta apie 20 tūkst. sutarčių su įmone, ji prarado tiek vartotojų tiek institucijų, tiek kreditorių pasitikėjimą.