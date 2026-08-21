Mažeika su „Achemos“ ir „Jonavos grūdų“ atstovais aptars trąšų gamybą, grūdų kainas

„Achemoje“ (ministras – BNS) kalbėsis, kaip padidinti trąšų gamybą, kad mažiau jų importuotume. „Jonavos grūduose“, kuri iš dalies priklauso ministerijai ir „Agrokoncernui“, domėsis, kaip sumažinti kainodarą“, – komentare BNS teigė ministro atstovas Justas Jaskonis.
Kaip rašė BNS, ministras šią savaitę teigė, kad nestabilios pasaulinės grūdų kainos iš esmės nepaveiks valstybės maisto rezervo, kur kaupiami ir grūdai, o poveikį gali pajausti mažiau pajamų gausiantys ūkininkai.
„Achemos“ komunikacijos vadovė Jolita Macelytė BNS teigė, kad trąšų kainoms Europos rinkoje didžiausios įtakos daro gamtinių dujų kainos, energijos išteklių rinkų svyravimai, apyvartinių taršos leidimų (ATL) sąnaudos ir bendra situacija pasaulinėje trąšų rinkoje.
„Didžioji dalis Europos trąšų gamintojų jau ne vienerius metus dirba ne visu pajėgumu. Esant pakankamai paklausai ir ekonomiškai pagrįstoms rinkos sąlygoms, Europos gamintojai yra pajėgūs užtikrinti stabilų trąšų tiekimą ūkininkams“, – BNS komentare teigė ji.
Dėl iššūkių gamtinių dujų ir trąšų rinkose bei augančios ATL kaštų naštos „Achema“ ne visu pajėgumu dirba nuo 2021-ųjų rudens.
„Geopolitinė įtampa Artimuosiuose Rytuose dar labiau skatina energijos išteklių, pirmiausia gamtinių dujų ir naftos, kainų augimą. Kadangi gamtinės dujos sudaro didžiausią azoto trąšų gamybos savikainos dalį, jų brangimas tiesiogiai didina gamybos sąnaudas ir daro įtaką trąšų kainoms“, – teigė J. Macelytė.
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