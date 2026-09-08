Mažeika: nuo penktadienio bus tikrinama visų šių grūdų kilmė

„Nuo penktadienio ne tik pašariniai, bet ir maistiniai grūdai bus tikrinami“, – žurnalistams antradienį Klaipėdoje sakė K. Mažeika.
Kaip rašė BNS, ministras taip pat teigė, jog kol atliekami pirmieji tyrimai ir laukiama jų rezultatų, kroviniai nestabdomi, todėl siekiama keisti tvarką ir grūdų mėginius imti ne Klaipėdos uosto teritorijoje, o pasienyje su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija.
Anot K. Mažeikos, svarstoma tokius privalomus tyrimus įvesti ne tik importuojamiems grūdams, bet visiems maisto produktams, tarp kurių – aliejus.
BNS rašė, jog VMVT uoste praėjusią savaitę jau paėmė vieno grūdų krovinio tris mėginius ir užsienio laboratorijose tikrins jų kilmę. Anot tarnybos atstovės Aistės Prielgauskaitės, tyrimai bus atliekami Vokietijos laboratorijoje, o jų rezultatai vertinami Jungtinėje Karalystėje.
A. Prielgauskaitė BNS antradienį teigė, kad maistinių grūdų tranzito kontrolės tvarka parengta skubos tvarka ir nuo jos suderinimo priklausys, kada bus pradėti tikrinti ne tik pašariniai, bet ir maistiniai grūdai.
„Lygiai taip pat kaip ir su pašariniais grūdais, taip ir su maistiniais bus atliekama patikra. Kertant sieną subjektas, vežantis krovinį, turės pateikti visus reikiamus dokumentus (...), o atvykus į krovinio iškrovimo vietą, bus imami fiziniai mėginiai“, – aiškino ji.
Tarnyba antradienį BNS tvirtino daugiau mėginių nuo praėjusios savaitės neėmusi.
Pasak A. Prielgauskaitės, įtariama, jog jų kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose – tai yra jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos.
Muitinės departamentas BNS nurodė, kad muitinė, bendradarbiaudama su VMVT užtikrina, kad visų VMVT nurodytų krovinių mėginiai būtų paimti.
Problema iškilo grūdininkams neseniai pareiškus, kad iš Kaliningrado srities tranzitu per Baltijos šalių uostus eksportuojamus rusiškus grūdus siūloma gabenti gerokai pigiau nei lietuviškus, todėl pastarieji stovi sandėliuose, o ūkininkai prašo valdžios uždaryti rusiškų grūdų tranzitą per Lietuvą.
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