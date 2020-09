M. Ubartas: Lietuvoje galėtume įdarbinti dar papildomai apie 13 tūkst. IT specialistų

Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų asociacijos INFOBALT direktorius Mindaugas Ubartas sako, kad nors karantino metu ir buvo pastebimas investicijų į IT sektorių padidėjimas dėl atsiradusio poreikio dirbti nuotoliniu būdu, IT įmonių klientai pristabdė investicijas į planuotus ilgalaikius ateities projektus dėl rinkų neapibrėžtumo. Jis taip pat priduria, kad darbuotojų IT sektoriuje ir toliau trūksta.

„Per karantiną buvo didžiulis investicijų (į IT sektorių – ELTA) padidėjimas, nes įmonėms reikėjo išmokti dirbti nuotoliniu būdu. Reikėjo susipirkti įrangos ir susitvarkyti kompiuterius, tinklus, prieigas ir visa kita. Tuo metu buvo tikrai stiprus pakylėjimas, (...) didelis sujudimas pirkti įrangą, buvo iššluoti visi Europos sandėliai, (...) kad būtų galima tęsti darbą iš namų, tame tarpe ir programinės įrangos.

Bet jeigu žiūrėtume į ilgalaikius projektus, kurie jau buvo pradėti – tęsiasi, o projektai, kurie buvo numatomi pradėti, tikrai buvo pristabdyti dėl neapibrėžtumo, kas vyks ateityje“, – Eltai kalbėjo M. Ubartas.

Jis pridurė, kad IT sektoriaus plėtra privalo vykti, kadangi koronaviruso paveiktų rinkų atsigavimas, dėl poreikio riboti socialinį kontaktą, priklauso nuo skaitmenizavimo ir investicijų į efektyvesnes technologijas.

„IT sektorius privalo išplisti. (...) Visos įmonės, verslai ir viešasis sektorius turi prisitaikyti prie darbo su mažiau socialinių kontaktų, bet našumą reikia išlaikyti. Sprendimas yra automatizavimas, IT technologijų naudojimas, ir kad tektų kuo mažiau žmogiškojo kontakto. Žvelgiant iš šios perspektyvos tikrai yra dar daug ko visiems nuveikti. Ir ES šnekama, kad atsigavimas galimas per skaitmenizavimą, per investicijas į efektyvesnes technologijas“, – teigė ekspertas.

Mindaugas Ubartas. G. Savickio / ELTOS nuotr.

Anot M. Ubarto, darbuotojų IT sektoriuje trūko tiek prieš karantiną, tiek po jo, o atliktų tyrimų duomenimis, siekiant ir toliau vystyti IT sektorių Lietuvoje, papildomai galėtų būti įdarbinti apie 13 tūkst. IT specialistų.

„Darbuotojų IT sektoriuje trūksta. Mūsų tyrimais Lietuvoje galėtume įdarbinti dar papildomai apie 13 tūkst. darbuotojų. Nėra taip, kad tokiai apimčiai rastumėme tas laisvas darbo vietas dabar. Tyrimai parodė, kad esant pakankamam skaičiui darbuotojų mes sugebėtume vystyti šitą sektorių, plėstis, eksportuoti dar stipriau, nors ir be to IT sektorius eksportą kasmet augina apie 50 proc.

Darbuotojų trūkumas tikrai yra ir jį reikia vienaip ar kitaip spręsti. Darbuotojų trūko iki karantino, per karantiną ir po karantino, niekas nepasikeitė. Mes turime spręsti IT (srities specialistų – ELTA) ruošimo universitetuose klausimą, nes pusė įstojusiųjų nebaigia, ir dėl to tas trūkumas niekaip neužsipildo“, – teigė M. Ubartas.