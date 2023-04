„Litgrid“: didmeninė elektros kaina per savaitę Lietuvoje augo 56 proc.

Didmeninė elektros energijos kaina „Nord Pool“ biržos Lietuvos kainų zonoje per savaitę padidėjo 56 proc. iki 66 eurų už megavatvalandę (MWh).

Latvijoje ir Estijoje didmeninė elektros kaina siekė 65 eurus, pranešė elektros perdavimo operatorė „Litgrid“.

Pasak „Litgrid“ Strategijos departamento direktoriaus Liutauro Varanavičiaus, šeštadienį atliktas Lietuvos elektros sistemos izoliuoto darbo bandymas neturėjo reikšmingo poveikio elektros kainoms.

„Dėl didelės saulės generacijos ir apribotų elektros prekybos pajėgumų vidurdienį susiformavo nulinė kaina, tačiau bendrai dėl bandymo reikšmingų kainų pokyčių nefiksavome, didmeninė elektros kaina Lietuvoje tą dieną buvo labai artima Latvijos bei Estijos kainoms“, – pranešime teigė L. Varanavičius.

Anot jo, bandymo metu veikus beveik visoms šalies šiluminėms elektrinėms, palyginti su ankstesne savaite, jose beveik dvigubai išaugo elektros gamyba.

Elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusią savaitę nesikeitė ir liko 194 gigavatvalandės (GWh). Lietuvoje vietos elektrinės užtikrino 42 proc. šalies elektros suvartojimo. Bendrai Lietuvoje praėjusią savaitę buvo pagaminta 82 GWh elektros – 16 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę.

Lietuvoje praėjusią savaitę vėjo jėgainių generacija mažėjo 19 proc. iki 29 GWh, tuo metu saulės jėgainių augo 31 proc. iki 9 GWh, hidroelektrinių – 44 proc. iki 20 GWh, šiluminių elektrinių – 71 proc. iki 21 GWh.

Per savaitę šiluminės elektrinės pagamino 26 proc. Lietuvoje generuotos elektros energijos, vėjo jėgainės – 36 proc., hidroelektrinės – 24 proc., saulės elektrinės – 11 proc., o kitos elektrinės – 4 proc.

60 proc. šalies elektros poreikio buvo importuota. Bendras importas mažėjo 7 proc. iki 173 GWh. 38 proc. elektros į šalį pateko iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, 60 proc. – per sieną su Latvija, 2 proc. – per sieną su Lenkija.

Bendras elektros srautas iš Lietuvos mažėjo 13 proc. iki 50 GWh. Per „LitPol Link“ į Lenkiją buvo nukreipta 98 proc. iš Lietuvos eksportuojamos elektros, į Skandinaviją per „NordBalt“ jungtį – 2 proc.