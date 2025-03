„Litgrid“: dėl šalčių ir silpno vėjo elektra per savaitę brango dvigubai

„Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovės Aistės Krasauskienės teigimu, praėjusią savaitę atšalus orams didėjo elektros suvartojimas, perpus smuko vėjo elektrinių gamyba.

„Prieš savaitę gamybos rekordus gerinusios vėjo elektrinės, dabar pagamino 58 GWh (gigavatvalandes – BNS) ir padengė tik apie trečdalį Lietuvos suvartojimo. Dėl atšalusių orų elektros kainos augo ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse“, – pranešime sakė A. Krasauskienė.

Anot jos, elektra atpigo sekmadienį, kai išaugo tiek vėjo, tiek saulės jėgainių gamyba.

„Litgrid“ duomenimis, kovo 10-16 dienomis daugiausia elektros gamino vėjo elektrinės – jų gamyba mažėjo 2,15 karto iki 58 GWh, saulės elektrinių – augo 11 proc. iki 23 GWh, hidroelektrinių – krito 29 proc. iki 12 GWh, tuo metu šiluminių elektrinių gamyba augo 2,4 karto 55 GWh. Kitos elektrinės pagamino 13 GWh elektros.

Elektros suvartojimas praėjusią savaitę augo 2 proc. iki 229 GWh, kurio 71 proc. užtikrino vietos elektrinės. Lietuvoje buvo pagaminta 163 GWh elektros – 17 proc. mažiau nei prieš savaitę.

Be to, per savaitę eksporto srautai iš Lietuvos mažėjo 60 proc. iki 30 GWh. 37 proc. eksporto iš Lietuvos buvo nukreipti į Latviją, 34 proc. į Lenkiją, o likę 30 proc. į Skandinaviją.

Latvijoje vidutinė didmeninė elektros kaina praėjusią savaitę buvo tokia pati kaip Lietuvoje, o Estijoje – 112 eurų už MWh.