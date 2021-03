Lietuvos bankų asociacija: baigiasi paskolų moratoriumai

Nuo metų pradžios LBA priklausančios kredito įstaigos individualia tvarka atidėjo daugiau kaip 30 mln. eurų vertės paskolų. Triskart mažiau tuo pačiu laikotarpiu atidėta pritaikius moratoriumus.

Lietuvos bankų asociacijos duomenimis, nuo sausio 25 d. iki dabar galimybe atidėti turimų įsipareigojimų vykdymą pagal atnaujintus moratoriumus be sutarčių peržiūros ir palūkanų keitimo pasinaudojo per 100 privačių klientų ir per 10 įmonių. Gyventojams atidėtų paskolų ir lizingo sutarčių vertė siekia 5,5 mln. eurų, verslui – 4 mln. eurų.

Tuo pačiu laikotarpiu individualia tvarka beveik 250 gyventojų buvo atidėtas 15 mln. eurų vertės ir maždaug 30 įmonių – 18 mln. eurų vertės įsipareigojimų vykdymas.

Pernai moratoriumams galiojus nuo balandžio iki rugsėjo pabaigos, kredito įstaigų suteikta galimybe laikinai atidėti paskolų grąžinimą pasinaudojo iš viso apie 10 000 šalies gyventojų bei įmonių. Bendra šitaip atidėtų įsipareigojimų vertė siekė 1,5 mlrd. eurų. Prašymų atidėti paskolų įmokų mokėjimą daugiausia sulaukta pirmaisiais pavasario karantino mėnesiais, vėliau jų skaičius nuosekliai mažėjo.

LBA nariai šių metų sausį susitarė dėl moratoriumų taikymo atnaujinimo iki kovo 31 d. Bendras atidėjimo laikotarpis gyventojams pagal pradinį ir atnaujintą moratoriumą, priklausomai nuo įsipareigojimo rūšies, galėjo sudaryti iki 6–9 mėnesių, įmonėms – iki 6 mėnesių.