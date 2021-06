Lietuvoje elektros suvartojimas augo net ir šventinę savaitę – prisidėjo karšti orai

Birželio 21-27 dienomis vidutinė elektros energijos savaitės kaina Lietuvoje padidėjo 9 proc., iki 85,5 Eur / MWh. Estijoje kaina didėjo 11 proc. ir siekė 76,1 Eur / MWh, o Latvijoje padidėjo 13 proc., iki 85,5 Eur / MWh.

„Nesitraukiantys karščiai ir auganti oro temperatūra jau 4 savaites iš eilės didina ir elektros suvartojimą, o praeitą savaitę jis augo nepaisant to, kad darbo savaitė buvo trumpesnė. Baltijos šalių regione atsinaujinančių išteklių generacija sumažėjo 54 proc., labiausiai smuko vėjo generacija – 26 proc., o tai buvo kompensuojama šiluminių ir kitų elektrinių bei importu iš kaimyninių šalių. Lyginant su praėjusia savaite, didžiausias pokytis fiksuotas „NordBalt“ jungtyje 16 proc. padidėjus importui iš Švedijos“, – teigia „Litgrid“ Strategijos departamento direktorius Liutauras Varanavičius.

Elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusią savaitę augo iki 227 GWh. Elektros gamyba Lietuvoje išliko tokia pati, o vietos elektrinės užtikrino 41 proc. šalies elektros energijos suvartojimo, sakoma „Litgrid“ pranešime. Bendrai Lietuvoje per savaitę buvo pagamintos 92 GWh elektros energijos.

Šiluminės elektrinės praėjusią savaitę pagamino 62 proc. Lietuvoje generuotos elektros energijos. Vėjo jėgainės pagamino 11 proc., hidroelektrinės – 11 proc., saulės elektrinės – 6 proc., kitos elektrinės – 10 proc. elektros energijos. Gamyba šalies hidroelektrinėse, „Litgrid“ duomenimis, sumažėjo 31 proc., gamyba vėjo jėgainėse mažėjo 9 proc., šiluminėse elektrinėse gamybos apimtys didėjo 6 proc., o kitų elektrinių gamyba augo 61 proc.

Pagal importo / eksporto (saldo) santykį, 63 proc. mūsų šalies elektros energijos poreikio buvo importuota. Palyginti su ankstesne savaite, bendras importas padidėjo 4 proc. 15 proc. elektros importo į šalį pateko iš trečiųjų šalių, 37 proc. – iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, 41 proc. buvo importuota per sieną su Latvija ir 6 proc. per „LitPol Link“ jungtį su Lenkija.

Bendras elektros srautas iš Lietuvos augo 26 proc. Per „LitPol Link“ į Lenkiją buvo nukreipta 91 proc. Lietuvos eksportuojamos elektros, į Latviją – 8 proc., o eksportas iš Lietuvos per „NordBalt“ jungtį sudarė 1 proc.

Elektros srautui „LitPol Link“ jungties pralaidumas buvo išnaudojamas 49 proc. pralaidumų Lenkijos kryptimi ir 13 proc. Lietuvos kryptimi. „NordBalt“ pralaidumo išnaudojimas Lietuvos kryptimi siekė 63 proc.