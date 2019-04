Lietuvai teks atsakomybė priimti Europos centrinio banko tarybą

Tarybos išvažiuojamasis posėdis Vilniuje vyks birželio 5-6 d., į jį susirinks ECB ir visų devyniolikos euro zonos centrinių bankų vadovai. Posėdyje bus aptarti ir minėti su politiniais procesais susiję klausimai.

Kaip pranešė Lietuvos bankas, tai pirmas kartas, kai euro zonos pinigų politikos sprendimai bus priimami Lietuvoje.

„Pinigų politika – kertinė centrinių bankų veikla. Priklausydami euro zonai, kartu su kitų šalių centrinių bankų vadovais reguliariai susitinkame įvertinti euro zonos ekonomikos ir pinigų politikos raidą ir apsispręsti dėl tolesnių veiksmų, jeigu toks poreikis iškyla. Birželį diskusijos vyks ir sprendimai bus priimami Lietuvoje. Tai bus svarbus posėdis, nes aptarsime naujausius objektyvius duomenis, kurie suteiks daugiau įžvalgų apie ekonomikos situaciją iki šių metų pabaigos ir vidutiniu laikotarpiu“, - pranešime cituojamas Lietuvos banko valdybos pirmininkas ir ECB valdančiosios tarybos nary Vitas Vasiliauskas.

Įprastai ECB valdančioji taryba posėdžiauja du kartus per mėnesį Frankfurte prie Maino, Vokietijoje. Ji vertina ekonomikos ir pinigų raidą ir kas šešias savaites priima sprendimus dėl pinigų politikos, nustato pagrindines ECB palūkanų normas. Kartą per metus organizuojamas išvažiuojamasis posėdis vienoje iš euro zonos valstybių.

Posėdyje Lietuvoje turėtų dalyvauti ECB pirmininkas Mario'us Draghis ir dar penki ECB vykdomosios valdybos nariai bei visų devyniolikos euro zonos centrinių bankų vadovai, dalies jų pavaduotojai.

Po posėdžio, birželio 6 d., priimti pinigų politikos sprendimai bus išsamiai paaiškinti spaudos konferencijoje, kuri įprastai pritraukia centrinių bankų veiklą ir ekonomikos naujienas stebinčios viso pasaulio žiniasklaidos atstovų dėmesį.

ECB valdančiosios tarybos posėdžiui pirmininkauja ir vėliau spaudos konferencijoje priimtus sprendimus žurnalistams paaiškina ECB pirmininkas. Tai bus antrasis M. Draghio oficialus vizitas Lietuvoje - jis čia jau lankėsi 2014 m. rugsėjį, šaliai ruošiantis euro įvedimui.

Lietuvos bankas pažymėjo, kad ruoštis šiam aukšto lygio renginiui pradėjo dar praėjusią vasarą, šiuo metu vyksta intensyviausias pasirengimo etapas.

Kaip ELTA jau rašė, kad Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas V. Vasiliauskas Eltai yra sakęs, kad Europos centrinio banko (ECB) koridoriuose yra sulaukęs klausimų dėl Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) atliekamo 2009 m. krizės tyrimo.

„Be abejo, klausimų sulaukiau, nes situacija visose euro zonos valstybėse yra stebima, ir banko nepriklausomumo klausimas, bandymai paveikti banko nepriklausomumą, bandymai įtraukti banką į politinius procesus yra po didinamuoju stiklu“, - Eltai teigė V. Vasiliauskas.

Šie klausimai, pasak jo, greičiausiai bus plačiau aptarti birželio mėnesį.

„Kaip aš suprantu, dabar yra tokia stebėjimo stadija. Mes turėsime betarpiškai tai aptarti birželio mėnesį, kada bus išvažiuojamasis valdančiosios tarybos posėdis Vilniuje“, - Eltai sakė V. Vasiliauskas.

BFK atlieka tyrimą, kuriuo siekiama ištirti, kokią įtaką Lietuvos viešųjų finansų būklei 2009-2010 metais ir vėliau turėjo 2005-2008 metais vykdyta prociklinė biudžeto politika. Parlamentinio tyrimo metu aiškintasi, ar krizės metu Vyriausybė turėjo galimybių skolintis iš tarptautinių institucijų pigiau, negu tai darė 2009-2012 metais. BFK taip pat tirta, kokią įtaką 2009-2010 metų krizei Lietuvoje turėjo šalyje veikiančių stambiųjų komercinių bankų skolinimo politika ir sprendimai.

BFK pirmininkas Stasys Jakeliūnas yra sakęs, kad Lietuvos bankas netinkamai bendradarbiavo su tyrimą atliekančia laikinąja komisija, be to, Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas menkinamai atsiliepė apie atliekamą tyrimą centrinio banko darbuotojams, vadindamas jį S. Jakeliūno aukščiau išvardintais epitetais.

Be to, S. Jakeliūno teigimu, LB, prižiūrėdamas finansų sektorių, per krizę esą neužtikrino, kad skolinęsi žmonės nepermokėtų dėl galimų manipuliacijų VILIBOR indeksu, keičiant paskolų sutartis iš litų į eurus. Taip pat, jo teigimu, LB nuslėpė, kad buvo atlikęs analizę ir parengęs pažymą dėl minėto laikotarpio VILIBOR.

Tuo metu Lietuvos bankas teigė, kad ši pažyma tebuvo vidaus diskusijoms skirtas darbinis dokumentas, o jame atspindima nuomonė nebūtinai yra oficiali Lietuvos banko nuomonė.

Lietuvos bakas yra paraginęs S. Jakeliūną kuo skubiau pateikti atsakingoms institucijoms informaciją dėl galimo Lietuvos bankų manipuliavimo VILIBOR kotiruotėmis, apie kurį jis pasisakė viešai. S. Jakeliūnas tokius Lietuvos banko veiksmus sakė vertinantis kaip kišimąsi į Seimo darbą.

Seimo nariai yra pritarę, kad tyrimo dėl krizės priežasčių išvadų pateikimas turėtų būti nukeltas iki spalio 31 dienos.

Vyriausybė yra kreipusis į Generalinę prokuratūrą dėl laikinosios komisijos surinktos informacijos apie 2008-2009 metų krizę.

Tuo metu BFK nariai Andrius Kubilius ir Mykolas Majauskas, gindami viešąjį interesą, kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl S. Jakeliūno galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir galimai neteisėto bandymo paveikti LB priimamus sprendimus.

S. Jakeliūnas taip pat yra sakęs neatmetantis galimybės pačiam kreiptis į prokuratūrą dėl LB veiksmų atliekant parlamentinį krizės tyrimą.