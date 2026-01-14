Lietuvą trečiadienį pasieks dar beveik 0,5 mlrd. eurų RRF lėšų

Lietuvai bus pervesta 464 mln. eurų pagal ketvirtąjį RRF pinigų išmokėjimo prašymą pasiekus 39 plano rodiklius.
Ta proga finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas rengia spaudos konferenciją, kurioje apžvelgs RRF plano įgyvendinimo eigą ir perspektyvas.
Netrukus Finansų ministerija turėtų paprašyti Europos Komisijos dar 58,6 mln. eurų pagal šį mokėjimo prašymą priklausančių lėšų už kiek vėliau pasiektą rodiklį – jau priimtus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimus, kurias suvienodinama dirbančiųjų savarankiškai įmokų „Sodrai“ bazė.
Iki šiol ši mokėjimo dalis sustabdyta, nes Lietuva nėra pateikusi įrodymų, kad minėtą reformą įgyvendino. Vis tik ministerija kiek anksčiau BNS informavo, kad įrodymus apie pasiektą rodiklį pateiks sausio pirmoje pusėje.
Iš viso pagal ketvirtąjį prašymą Lietuvai numatyta 598 mln. eurų (atskaičius avansus – 515 mln. eurų) RRF lėšų.
Be to, pernai gruodį Lietuva EK pateikė ir penktąjį prašymą, kuriuo prašoma išmokėti dar 388 mln. eurų RRF lėšų. Tikimasi, kad EK sprendimą dėl jo pateiks vasarį, o mokėjimai Lietuvą pasieks pavasarį.
Lietuvai iš viso numatyta apie 3,85 mlrd. eurų RRF lėšų.
