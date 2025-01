LEA: pastarąją savaitę vidutinė didmeninė elektros kaina sumažėjo 18 proc.

Pirmąją šių metų sausio savaitę vidutinė didmeninė elektros kaina „Nord Pool“ biržoje siekė 0,064 Eur/kWh be PVM ir buvo 18 proc. mažesnė nei gruodžio paskutinę savaitę, kai vidutinė kaina sudarė 0,078 Eur/kWh be PVM, praneša Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Pažymima, kad 2024-ųjų pirmosios savaitės vidutinė elektros kaina biržoje siekė 0,201 Eur/kWh ir išliko aukščiausia vidutinė savaitės kaina per visus praėjusius metus.

LEA teigimu, šių metų pradžioje per savaitę šalyje pagaminta 90 proc. visos suvartotos elektros energijos. Be to, smarkiai išaugus vėjo elektrinių gamybai, vietinė elektra padėjo mažinti kainas – agentūros duomenimis, Lietuvoje jos buvo mažesnės nei kitose dviejose Baltijos šalyse.

Kaip praneša LEA, per savaitę du nepriklausomi elektros tiekėjai siūlomų 12 mėn. ir 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifų nekeitė, o vienas tiekėjas fiksuotos kainos planų tarifus padidino 0,4-1 proc.

Tuo metu siūlomų 12 mėn. kainos planų vidutiniai tarifai per savaitę padidėjo 0,1 proc. ir šiuo metu sudaro 0,243 Eur/kWh (viena laiko zona) bei 0,232 Eur/kWh (dvi laiko zonos).

Siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina,, LEA teigimu, per savaitę taip pat padidėjo 0,1 proc. ir sudaro 0,245 Eur/kWh (viena laiko zona) bei 0,234 Eur/kWh (dvi laiko zonos).

Šiuo metu 7 mėn., 8 mėn., 10 mėn. ir 19 mėn. energijos kainos fiksavimo laikotarpį siūlo po vieną tiekėją, o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimu – trys tiekėjai.