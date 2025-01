LEA: palygino praeitų metų elektros kainas – kiek mokėjo latviai, lenkai ar lietuviai

Agentūros duomenimis, galutinių vartotojų mokama elektros kaina šalyje gruodį taip pat buvo artima ES šalių vidutinei kainai ir kitų regiono šalių vartotojų kainoms.

„Sparčiai didėjanti nacionalinė gamyba Lietuvoje sudaro palankesnes sąlygas stabilesnėms energijos kainoms. Gruodį šalyje pagaminta net 68 proc. vartojimui reikalingos elektros. Praėjusiais metais pasigaminome 62 proc. vietinės elektros, o importavome 38 proc., kai 2023 m. nacionalinė gamyba patenkino apie 48 proc. elektros vartojimo poreikio, o 52 proc. reikalingos elektros importavome“, – rašoma LEA pranešime.

Nurodoma, jog vidutinė didmeninė elektros kaina 2024 m. Lietuvoje siekė 87,34 Eur/MWh, Latvijoje ir Estijoje atitinkamai sudarė 87,43 Eur/MWh ir 87,27 Eur/MWh, o Lenkijoje – 96 Eur/MWh. LEA praneša, jog ES šalių didmeninės elektros energijos kainų vidurkis praėjusiais metais siekė 82,66 Eur/MWh. Pažymima, jog Lietuvoje vidutinė didmeninė elektros kaina pernai buvo 5,5 proc., Latvijoje – 5,6 proc., o Lenkijoje – 16,4 proc. didesnė nei ES vidurkis.

„Praėjusių metų pabaigoje didmeninių elektros kainų padidėjimą mūsų regione, kilusį po „EstLink 2“ kabelio pažeidimo Baltijos jūroje, mūsų šalyje reikšmingai sušvelnino vėjo elektrinių gamyba. Gruodį vėjo elektrinės pagamino 57 proc. visos šalyje pagamintos elektros Lietuvoje ir užtikrino 39 proc. viso šalies elektros vartojimo poreikio“, – pranešė agentūra.

LEA teigimu, brangiausiai ES už elektrą pernai mokėjo Italija, Airija ir Rumunija, importuojančios elektrą. Pigiausiai elektra kainavo valstybėse, kurios, naudodamos AEI technologijas ir atominę energetiką, pasigamina pakankamai vietinės elektros energijos ir ją eksportuoja – Prancūzijoje, Suomijoje bei Švedijoje.

Akcentuojama, jog mažiausią galutinę kainą už elektrą ES vartotojai gruodį mokėjo Vengrijoje, Maltoje bei Bulgarijoje, o didžiausią galutinę kainą mokėjo Vokietijoje, Danijoje ir Belgijoje.

Skaičiuojama, jog pigiausiai ir brangiausiai už elektros energiją mokančiose ES šalyse didmeninės kainos skiriasi daugiau nei tris kartus: Italijoje elektra 2024-aisiais vidutiniškai kainavo apie 109 Eur/MWh, o Švedijoje – 34 Eur/MWh.

Galutiniam vartotojui elektros kaina gruodį Lietuvoje vidutiniškai siekė 25,6 ct/kWh ir buvo 4,5 proc. didesnė už ES šalių kainų vidurkį, kuris sudarė 24,5 ct/kWh. Estijoje elektros kaina galutiniam vartotojui gruodį buvo 2,4 proc. didesnė už ES šalių vidurkį, o Latvijoje – 4,5 proc. mažesnė už ES šalių vidurkį, nurodo LEA.

Be to, pažymima, kad per gruodžio mėnesį, dėl didelės vietinės elektros energijos gamybos Lietuvoje, galutinė elektros kaina šalies vartotojams padidėjo mažiausiai tarp Baltijos šalių. Galutinė elektros kaina vartotojams Lietuvoje gruodį vidutiniškai siekė 25,6 ct/kWh ir padidėjo tik 0,1 ct/kWh, arba 0,4 proc., palyginti su lapkričio kaina, kuri siekė 25,5 ct/kWh.

LEA duomenimis, Estijoje ir Latvijoje elektros energijos galutinė kaina vartotojams per gruodžio mėnesį padidėjo vienodai – po 0,3 ct/kWh.

Nurodoma, jog didmeninės elektros kainos dalis galutinės kainos struktūroje elektros vartotojui ES šalyse vidutiniškai sudaro 12,7 ct/kWh. Lietuvos vartotojų mokamoje galutinėje kainoje didmeninė elektros energijos kaina yra 3,5 proc. mažesnė nei vidutiniškai ES – ji sudaro 12,3 ct/kWh. Estijoje, LEA duomenimis, didmeninės kainos dalis galutinėje elektros kainoje yra 12,8 ct/kWh, o Latvijoje – 10,9 ct/kWh.

Nurodoma, jog ES šalyse didmeninės kainos dalis galutinėje kainoje vidutiniškai siekia 51,9 proc., o įvairiose šalyse svyruoja nuo 13,8 proc. Vengrijoje iki 73,1 proc. – Maltoje arba 89,4 proc. – Liuksemburge.

LEA praneša, jog galutinėje elektros kainoje Lietuvoje didmeninės kainos dalis gruodį sudarė 48 proc. ir buvo 3,9 proc. punktais mažesnė nei ES vidurkis.

Akcentuojama, jog mažiausią galutinę kainą už elektrą ES vartotojai gruodį mokėjo Vengrijoje, Maltoje bei Bulgarijoje, o didžiausią galutinę kainą mokėjo Vokietijoje, Danijoje ir Belgijoje. Vartotojų mokama galutinė elektros kaina įvairiose ES šalyse, vertinant didžiausią ir mažiausią kainą, gruodį skyrėsi daugiau nei keturis kartus: Vokietijos galutiniai vartotojai už elektrą mokėjo 40,2 ct/kWh, Vengrijos – 9,2 ct/kWh.